Maltempo: allagamenti in Versilia e nel centro di Empoli

Vasti allagamenti nel centro storico e in varie zone di Empoli (Firenze) a seguito dell’ondata di maltempo che si sta abbattendo in Toscana. Problemi anche nel territorio di Massa e Carrara le precipitazioni hanno provocato disagi, a partire dalla viabilità, così come a Viareggio e in alcune zone della Versilia. sottopassi allagati e alcuni tratti della statale Aurelia nei tratti urbani.

A causa del maltempo e delle forti piogge tutto il centro storico di Empoli risulta allagato con alcune vie in cui l’acqua ha raggiunto i 10 centimetri. Si registrano anche garage e piani inferiori allagati. Molti gli interventi già attivati dai vigili del fuoco insieme alla protezione civile. Anche nella frazione di Ponzano, che fu fortemente colpita nel marzo 2025, si registrano allagamenti e criticità.

“La città di Empoli è stata interessata da un fenomeno meteorologico raro: 43 mm di pioggia piovuti in mezz’ora in un’area circoscritta, un evento senza paragoni recenti. Sarà necessario attendere almeno un’ora affinché l’acqua prosegua il suo deflusso nei canali fognari”. Lo afferma il Comune di Empoli (Firenze) pregando “la cittadinanza di prestare la massima attenzione, di non mettersi in viaggio se non estremamente necessario, di non utilizzare sottopassi o strade transennate a causa degli allagamenti”

Nuova ondata di maltempo anche sulla Toscana nord ovest. A Massa c’è l’allagamento del sottopasso nei pressi dello stadio comunale e la presenza di acqua in alcuni locali seminterrati e nelle cantine. Criticità anche a Carrara, con rallentamenti e difficoltà alla circolazione stradale in alcune zone. Tra quelle più interessate la frazione di Avenza, dove le condizioni della strada hanno richiesto particolare attenzione da parte degli automobilisti.

A Marina di Carrara, intorno alle 7, un fulmine ha colpito una colonnina elettrica. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area.

Lo scenario è caratterizzato da disagi circoscritti a macchia di leopardo, legati principalmente agli effetti delle precipitazioni sulla rete stradale e sulle aree più esposte agli accumuli d’acqua e alla difficoltà di smaltimento a valle o in mare.

A Viareggio gli allagamenti delle strade hanno provocato notevoli disagi soprattutto nell’orario di entrata a scuola. Allagata pure la Passeggiata pertanto è stato rinviato il mercato settimanale. Gli ambulanti erano regolarmente arrivati, ma sono stati costretti dopo un po’ a tornare via per il lento deflusso dell’acqua. Le merci non potevano essere esposte e i clienti con tale disagio non si sarebbero avvicinati.

Questo degli allagamenti stradali è un problema ormai che esiste da anni a Viareggio, quando piove con una certa intensità . Ci sono alcuni tecnici che sostengono che la città sia sotto il livello del mare e che quindi ci sia da convivere con queste problematiche, ma la popolazione chiede comunque che si trovino delle soluzioni. In alcune vie si allagano le cantine. E’ stata ricordata l’importanza di tenere sempre puliti i tombini in modo da far defluire rapidamente e meglio l’acqua piovana.

Più a nord lungo la costa, a Pozzi, nel comune di Seravezza, è stato chiuso il sottopasso perchè è stato rilevato un problema alle fognature della statale Aurelia che non permette lo smaltimento delle acque. Ci saranno dei lavori mirati a risolvere la questione.

A Torre del Lago (Lucca) un fulmine è caduto vicino alla scuola elementare ‘Giacomo Puccini’ facendo saltare l’impianto elettrico e costringendo la dirigente ad evacuare la scuola. Il boato ha spaventato gli scolari. I bambini comunque sono stati fatti andare a casa per consentire agli elettricisti del comune di riparare il danno. Non c’è stato nessun ferito. Sul posto anche i vigili del fuoco.