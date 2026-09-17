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Gio 17 Set 2026
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ToscanaCronacaEvacuata scuola elementare per la caduta di un fulmine nel lecchese
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Evacuata scuola elementare per la caduta di un fulmine nel lecchese

By Raffaele Palumbo
maltempo fulmini

Pioggia con fulmini e tuoni nella notte e nella mattinata a Viareggio e in Versilia. A Torre del Lago (Lucca) un fulmine è caduto vicino ad una scuola facendo saltare l’impianto elettrico e costringendo la dirigente ad evacuare la scuola.

Pioggia con fulmini e tuoni nella notte e nella mattinata a Viareggio e in Versilia. A Torre del Lago (Lucca) un fulmine è caduto vicino alla scuola elementare ‘Giacomo Puccini’ facendo saltare l’impianto elettrico e costringendo la dirigente ad evacuare la scuola. Il boato ha spaventato gli scolari. I bambini comunque sono stati fatti andare a casa per consentire agli elettricisti del comune di riparare il danno. Non c’è stato nessun ferito. Sul posto anche i vigili del fuoco.
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