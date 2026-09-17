Maltempo, allagamenti a Massa Carrara e Viareggio con nuove piogge

Nuova ondata di maltempo sulla Toscana nord ovest. Nel territorio di Massa e Carrara le precipitazioni hanno provocato disagi, a partire dalla viabilità, così come a Viareggio e in alcune zone della Versilia.
Nuova ondata di maltempo sulla Toscana nord ovest. Nel territorio di Massa e Carrara le precipitazioni hanno provocato disagi, a partire dalla viabilità, così come a Viareggio e in alcune zone della Versilia. sottopassi allagati e alcuni tratti della statale Aurelia nei tratti urbani. A Massa c’è l’allagamento del sottopasso nei pressi dello stadio comunale e la presenza di acqua in alcuni locali seminterrati e nelle cantine. Criticità anche a Carrara, con rallentamenti e difficoltà alla circolazione stradale in alcune zone. Tra quelle più interessate la frazione di Avenza, dove le condizioni della strada hanno richiesto particolare attenzione da parte degli automobilisti. A Marina di Carrara, intorno alle 7, un fulmine ha colpito una colonnina elettrica. Sul posto i vigili del fuoco per mettere in sicurezza l’area. Lo scenario è caratterizzato da disagi circoscritti a macchia di leopardo, legati principalmente agli effetti delle precipitazioni sulla rete stradale e sulle aree più esposte agli accumuli d’acqua e alla difficoltà di smaltimento a valle o in mare.