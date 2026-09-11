Maltempo: una vittima nel senese, danni e allagamenti all’Elba, Viareggio e Firenze

Una donna di 82 anni è morta a Sinalunga, nel Senese, dopo essere stata colpita da una scheggia di vetro durante la tromba d’aria che nel pomeriggio di ieri ha interessato una fascia circoscritta del territorio. Danni e allagamenti anche all’Elba, a Cecina, Viareggio e Firenze.

Un’anziana è la vittima della tromba d’aria che ieri ha creato numerosi danni nel Senese. E’ morta nel pomeriggio di ieri a Sinalunga. Secondo una prima ricostruzione, l’anziana sarebbe stata ferita mentre cercava di chiudere una finestra: la forza del vento avrebbe mandato in frantumi i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena della gamba provocando una grave emorragia. A nulla sono serviti gli interventi dei sanitari e sono in corso accertamenti.

Il forte vento ha abbattuto alberi, divelto pali e provocato la caduta di detriti sulle strade. Numerosi gli edifici interessati: secondo una prima ricognizione, sarebbero circa 40 i tetti danneggiati, in alcuni casi in maniera significativa. Tra le strutture più colpite c’è il palazzetto dello sport,Numerosi frammenti di vetro sono finiti sul parquet, rendendo necessarie le verifiche e la messa in sicurezza dell’impianto.

Il maltempo ha colpito duramente anche l’Isola d’Elba. A Portoferraio, in particolare, una cella temporalesca ha scaricato una grande quantità di pioggia in un arco di tempo molto breve, allagando alcune zone del centro storico. Segnalati inoltre smottamenti e cedimenti di terreno lungo la strada provinciale tra Procchio e Marciana. Il vento ha invece divelto un semaforo al bivio tra Porto Azzurro e Capoliveri.

Sempre nel Livornese, a Cecina, sono caduti più di 80 millimetri di pioggia in meno di due ore. La quantità di acqua concentrata in un periodo così breve ha provocato diverse criticità.

Il maltempo ha interessato anche Firenze, dove nell’arco di tre ore sono caduti oltre 30 millimetri di pioggia. Un allagamento ha provocato la temporanea chiusura di via Circondaria e via di Careggi, da via Bolognese.

A Viareggio, ,proseguono invece gli interventi di monitoraggio e messa in sicurezza dopo il violento fenomeno di vento freddo discendente al suolo che ha provocato danni diffusi in diverse zone della città. Alla luce delle numerose criticità riscontrate, l’amministrazione comunale sta valutando anche la possibilità di dichiarare lo stato di emergenza.