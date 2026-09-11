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Travolta e uccisa in bicicletta a Viareggio, conducente fugge

Raffaele Palumbo
By Raffaele Palumbo
Viareggio

Morta nella notte a Viareggio (Lucca) una donna di 46 anni, in bicicletta, investita da un veicolo pirata, si parla di un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato.

Morta nella notte a Viareggio (Lucca) una donna di 46 anni, in bicicletta, investita da un veicolo pirata, si parla di un furgone di cui si sono perse le tracce. Il conducente è scappato. E’ successo prima delle 3 al vecchio cavalcavia della Torre Matilde in prossimità del distributore di benzina. All’arrivo dei soccorsi – l’automedica arrivata sul posto alle 3,02, la chiamata per chiedere soccorso era stata alle 2,57 – la donna era in condizioni gravissime. La vittima si chiamava Linda Martinucci ed era nata nel 1980. I sanitari hanno tentato di stabilizzarla ma durante il trasporto verso il pronto soccorso dell’ospedale è andata in arresto cardiaco ed è deceduta nonostante i continui tentativi di rianimarla. Intervenuti anche equipaggi di un’ambulanza della Croce Verde e dell’Arma dei Carabinieri. Rilievi ed accertamenti sono in corso. Da una prima ricostruzione pare che il furgone abbia eseguito il sorpasso di un’auto andando a impattare sulla vittima. Il conducente del veicolo non si è fermato per dare soccorso. Sono state attivate ricerche.

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