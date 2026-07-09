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Gio 9 Lug 2026
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Viareggio: uomo nudo in strada, caos in centro. Trasportato al pronto soccorso

Redazione
By Redazione
donna

Nudo in strada un uomo ieri sera ha seminato il caos in centro città a Viareggio (Lucca).

In stato di alterazione l’uomo ha iniziato a urlare in via Capponi, in pineta di Ponente e ha poi proseguito per alcune strade arrivando fino a piazza d’Azeglio, in prossimità del lungomare, tra lo sconcerto di cittadini e turisti che hanno assistito alla scena. Sono intervenuti carabinieri e polizia per bloccare non con poca fatica l’uomo ed un’ambulanza della Misericordia. Dopo che è stato sedato l’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Versilia per le cure del caso.

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