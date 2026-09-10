Tromba d’aria nel Senese: donna muore in casa, si rompono vetri di una finestra

Un’anziana è morta questo pomeriggio a Sinalunga (Siena) a seguito della tromba d’aria che si è abbattuta nel territorio. Da una prima ricostruzione la donna, circa 80 anni, sarebbe andata a chiudere una finestra ma il vento forte avrebbe spaccato i vetri e una scheggia le avrebbe reciso la vena safena. La donna sarebbe morta dissanguata in casa. A dare conferma del decesso il sindaco Edo Zacchei. Da chiarire i dettagli dell’incidente. A a nulla è valso l’intervento dei sanitari una volta giunti sul posto.

Una donna di 82 anni è morta a Sinalunga, in provincia di Siena, a causa di una violenta tromba d’aria che si è abbattuta sull’area. L’anziana, nel tentativo di chiudere le finestre di casa, sarebbe stata colpita dai frammenti di un vetro andato in frantumi che le avrebbe reciso la vena safena, provocandone il decesso. La notizia è confermata dal Comune: “Il decesso è avvenuto all’interno della propria abitazione durante l’evento atmosferico. Sono in corso gli accertamenti da parte delle autorità competenti”. Sempre a Sinalunga, spiega il municipio, il maltempo ha provocato “ingenti danni al palazzetto dello sport, che ha subito lo scoperchiamento e la rottura dei vetri”. Anche il campanile del convento di San Bernardino è stato lesionato. Inoltre, sono stati scoperchiati e danneggiati i tetti di case e attività, “mentre si sono registrate numerose cadute di cornicioni, alberi, rami e detriti, che hanno determinato l’interruzione di diverse strade”.