Maltempo: a Firenze, oltre 30 millimetri di pioggia in tre ore provocano allagamenti diffusi

Nelle ultime 24 ore gli accumuli di pioggia a Firenze hanno raggiunto rispettivamente 39, 34,4 e 40,8 millimetri. A Boboli il cumulato nelle 36 ore arriva a 60,1 millimetri. Il sistema temporalesco che sta interessando la Toscana tenderà progressivamente a spostarsi verso est.

Oltre 30 millimetri di pioggia, con punte di 36,8 millimetri, sono caduti nell’arco di tre ore a Firenze. A causa di un allagamento via Circondaria è stata temporaneamente chiusa al traffico per il tempo necessario a individuare e stasare una caditoia ostruita. Concluse le operazioni, la strada è stata riaperta al traffico.

Chiusa anche via di Careggi da via Bolognese per il parziale crollo di un muro e un allagamento in prossimità di piazza Meyer.

Tra il tardo pomeriggio e la sera a Firenze è prevista una maggiore variabilità: saranno ancora possibili rovesci e temporali, ma più sparsi e generalmente di durata più breve. L’allerta arancione per possibili forti temporali e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore resta in vigore fino alle 18. Successivamente il livello scenderà a giallo fino alla mezzanotte.

Il sottosegretario alla presidente della Regione Toscana Bernard Dika segnala, via social, che “un vasto sistema temporalesco multicellulare interessa la Toscana, la parte più attiva è transitata sull’Elba e attualmente interessa soprattutto la costa centrale e le province di Siena, Grosseto, Pisa e Firenze.

Il sistema tende a spostarsi gradualmente verso est, nord-est. Nell’ultima ora cumulati fino a 50-60 mm sull’isola d’Elba e sulla costa livornese meridionale. Interventi in corso del sistema regionale di Protezione civile sull’Isola per allagamenti localizzati. Nelle prossime ore ancora frequenti temporali, anche di forte intensità, più probabili nelle zone interne della regione (province di Prato, Firenze, Arezzo, Siena e Grosseto). Successivamente ancora possibilità di temporali localmente forti nelle zone interne ma più sparsi, attenuazione in serata”