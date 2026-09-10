Maltempo, allagamenti e danni all’isola d’Elba

Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, sta effettuando in queste ore un sopralluogo nel suo comune per capire l’effettiva entità dei danni. Segnalati smottamenti e cedimenti di terreno anche sulla provinciale che collega Procchio e Marciana, sempre all’Elba, mentre il vento ha divelto un semaforo al bivio tra Porto Azzurro e Capoliveri.

L’ondata di maltempo ha colpito duro anche all’isola d’Elba dove si segnalano disagi, allagamenti e smottamenti a Portoferraio (Livorno) e sulle strade provinciali. Intorno alle 12 di oggi una violentissima perturbazione in venti minuti ha messo in ginocchio Portoferraio, capoluogo elbano.

A finire allagati, parti del centro storico, poi le solite zone via Manganaro, via Carducci e la zona della Sghinghetta, e addirittura si è allagato il piazzale della Calata Italia nella zona del porto dove attraccano i traghetti. Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, sta effettuando in queste ore un sopralluogo nel suo comune per capire l’effettiva entità dei danni. Segnalati smottamenti e cedimenti di terreno anche sulla provinciale che collega Procchio e Marciana, mentre il vento ha divelto un semaforo al bivio tra Porto Azzurro e Capoliveri.

“Interventi in corso del sistema di Protezione civile all’isola d’Elba per allagamenti localizzati a causa delle forti piogge. La cella temporalesca ha attraversato l’isola e si sta ora spostando verso le aree interne della Toscana” scrive su Fb il sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika.

Sempre nel Livornese a Cecina “in meno di due ore sono caduti oltre 80 mm di pioggia, una quantità importante concentrata in un tempo molto breve. Per questo” nella “abbiamo aperto il Coc e le squadre di Protezione Civile sono state impegnate e continuano ad esserlo per monitorare il territorio e intervenire sulle criticità”. Lo spiega Lia Burgalassi, sindaca di Cecina (Livorno) che riferisce di segnalazioni per allagamenti di scantinati e parcheggi sotterranei, infiltrazioni dai tetti di abitazioni private, rami da tagliare e danni ai campi da tennis di via Aldo Moro. La ricognizione dei danni e delle criticità è ancora in corso e le squadre stanno continuando a verificare le diverse situazioni sul territorio