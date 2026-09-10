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Gio 10 Set 2026
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Maltempo, allagamenti e danni all’isola d’Elba

By Domenico Guarino
maltempo toscana codice arancione Elba
Fonte Ansa

Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, sta effettuando in queste ore un sopralluogo nel suo comune per capire l’effettiva entità dei danni. Segnalati smottamenti e cedimenti di terreno anche sulla provinciale che collega Procchio e Marciana, sempre all’Elba,  mentre il vento ha divelto un semaforo al bivio tra Porto Azzurro e Capoliveri.

L’ondata di maltempo ha colpito duro anche all’isola d’Elba dove si segnalano disagi, allagamenti e smottamenti a Portoferraio (Livorno) e sulle strade provinciali. Intorno alle 12 di oggi una violentissima perturbazione in venti minuti ha messo in ginocchio Portoferraio, capoluogo elbano.

A finire allagati, parti del centro storico, poi le solite zone via Manganaro, via Carducci e la zona della Sghinghetta, e addirittura si è allagato il piazzale della Calata Italia nella zona del porto dove attraccano i traghetti. Il sindaco di Portoferraio, Tiziano Nocentini, sta effettuando in queste ore un sopralluogo nel suo comune per capire l’effettiva entità dei danni. Segnalati smottamenti e cedimenti di terreno anche sulla provinciale che collega Procchio e Marciana, mentre il vento ha divelto un semaforo al bivio tra Porto Azzurro e Capoliveri.

“Interventi in corso del sistema di Protezione civile all’isola d’Elba per allagamenti localizzati a causa delle forti piogge. La cella temporalesca ha attraversato l’isola e si sta ora spostando verso le aree interne della Toscana” scrive su Fb il sottosegretario alla presidenza della Regione Bernard Dika.

Sempre nel Livornese a Cecina “in meno di due ore sono caduti oltre 80 mm di pioggia, una quantità importante concentrata in un tempo molto breve. Per questo” nella “abbiamo aperto il Coc e le squadre di Protezione Civile sono state impegnate e continuano ad esserlo per monitorare il territorio e intervenire sulle criticità”. Lo spiega Lia Burgalassi, sindaca di Cecina (Livorno) che riferisce di segnalazioni per allagamenti di scantinati e parcheggi sotterranei, infiltrazioni dai tetti di abitazioni private, rami da tagliare e danni ai campi da tennis di via Aldo Moro. La ricognizione dei danni e delle criticità è ancora in corso e le squadre stanno continuando a verificare le diverse situazioni sul territorio

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