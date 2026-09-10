Maltempo, in Toscana 200 interventi, a Grosseto caduti 115 mm di pioggia

Allagamenti di appartamenti e scantinati, sottopassi con auto e mezzi pesanti bloccati dall’acqua, nonché e alberi abbattuti o danneggiati dalle forti raffiche di vento di scirocco. E’ il bilancio del maltempo che nella notte ha colpito la Toscana.
A Grosseto in 12 ore sono caduti 115 millimetri di pioggia. Lo rende noto la Regione tracciando un bilancio delle conseguenze del vasto sistema temporalesco che ha interessato parte della Toscana durante la notte e ora transitato fuori regione. Complessivamente sono oltre 200 gli interventi in corso da parte del sistema regionale di Protezione Civile e dei Vigili del fuoco. Le principali criticità riguardano allagamenti localizzati nel Grossetano e anche a Cecina (Livorno), alberi caduti e alcune frane sulle strade, con interventi per il ripristino della viabilità. A Reggello (Firenze), a causa di infiltrazioni d’acqua in un edificio, è stata disposta un’evacuazione precauzionale, con la situazione in corso di risoluzione. Nel corso dell’evento alcune persone sono state soccorse all’interno di sottopassi. La Regione raccomanda quindi la massima prudenza e ricorda di non attraversare mai un sottopasso allagato. I fiumi Salarco a Montepulciano (Siena) e Bruna a Gavorrano (Grosseto), che hanno raggiunto il primo livello di guardia, risultano al momento stabili, con l’apertura del servizio di piena. Tra la tarda mattinata e il pomeriggio è possibile una nuova intensificazione, con la formazione di temporali isolati localmente intensi, in particolare nelle zone interne della Toscana. “Il sistema regionale è operativo e continueremo a seguire costantemente l’evoluzione dell’allerta meteo nelle prossime ore. Fenomeni repentini e concentrati a macchia di leopardo, cumulati intensi in poco tempo, sono le caratteristiche delle allerte cui ci stiamo abituando anche in Toscana a causa dei cambiamenti climatici” dichiara il governatore Eugenio Giani che ringrazia le strutture del sistema regionale al lavoro e rinnova “l’invito alla massima prudenza” a tutti i cittadini.