Firenze domani chiusi parchi e giardini per l’allerta meteo. Provvedimenti anche a Lucca

Domani a Firenze saranno chiusi parchi, giardini, cimiteri comunali e ciclopiste fluviali. È quanto prevede l’ordinanza firmata dalla sindaca Sara Funaro per l’allerta meteo arancione, valida dalla mezzanotte alle 18, per possibili forti temporali e rischio idrogeologico-idraulico sul reticolo minore (che comprende i corsi d’acqua secondari come Ema, Mugnone e Terzolle).

Per lo stesso periodo, si legge in una nota del comune di Firenze, sarà sospesa anche la fermata Cascine della linea tramviaria T1. In caso di proroga dell’allerta arancione, le chiusure e la sospensione resteranno in vigore fino al nuovo termine previsto.

Vietato anche lo svolgimento di attività mercatali, spettacoli, intrattenimenti e attrazioni allestiti con attrezzature mobili nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aree verdi. Ai gestori delle attività economiche concessionarie di aree presenti all’interno degli spazi verdi liberamente accessibili è richiesto di garantire le condizioni di sicurezza delle aree di propria pertinenza.

Per l’allerta meteo a Empoli (Firenze) è stato attivato il Centro operativo comunale (Coc). A Pistoia il sindaco ha adottato un’ordinanza che stabilisce la chiusura di scuole di ogni ordine e grado, cimiteri, parchi pubblici, impianti sportivi e piste ciclo-pedonali nell’alveo dell’Ombrone. Disposta anche la sospensione di fiere, mercati all’aperto e manifestazioni di qualsiasi natura – comprese quelle sportive – previste in piazze e vie cittadine. Analoga ordinanza a Livorno saranno chiusi parchi pubblici, cimiteri, centri diurni, e saranno sospese le attività didattiche ed educative presso tutte le scuole di ogni ordine e grado e presso i servizi educativo-scolastici pubblici e privati.

A seguito dell’allerta meteo regionale di livello arancio, diramata dal Centro funzionale della Regione Toscana, considerato che i fenomeni previsti potranno risultare forti e localmente persistenti e potrebbero essere accompagnati da intense raffiche di vento e grandinate, dopo una riunione della Protezione civile e dei dirigenti comunali, il sindaco di Lucca ha firmato l’ordinanza con cui dispone la chiusura di giardini, parchi pubblici, cimiteri, Mura urbane, parchi gioco ad accesso regolamentato, oltre che Orto botanico, Torre Guinigi e Campo CONI per le attività all’aperto e impianti sportivi all’aperto. Vieta inoltre qualunque attività all’aperto nelle aree a libero accesso come i giardini, i parchi pubblici, le Mura urbane, il parco fluviale e le aree verdi della città dalle ore 00:00 alle ore 18:00 di Giovedì 10 settembre 2026 o in caso di proroga dell’allerta arancione fino al nuovo termine previsto dal Centro Funzionale della Regione Toscana. Invita la popolazione alla massima prudenza nelle attività all’aperto, alla guida limitando gli spostamenti allo stretto indispensabile.