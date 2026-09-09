Maltempo: in Versilia alberi caduti e danni a stabilimenti. Scatta l’allerta Arancione

Un violento temporale con vento forte nel primo pomeriggio ha provocato danni a Viareggio (Lucca) e in altre parti della Versilia. In diversi stabilimenti balneari viareggini, sia nella zona della Darsena che in Passeggiata, sono volate via attrezzature e sono caduti alcuni alberi che hanno provocato anche in questo caso danni. Non risultano feriti a causa del maltempo.

A causa del maltempo, un grosso pino è caduto in centro a Viareggio, nel piazzale della chiesa di Sant’Andrea, finendo su un pulmino parcheggiato e sulla veranda di un bar e alcuni bidoni della raccolta dei rifiuti. Un altro pino è andato giù in uno stabile in Darsena, arrecando danni piuttosto consistenti. La polizia municipale ha chiuso momentaneamente per motivi di sicurezza la Passeggiata, danni sono stati registrati anche alla veranda di un ristorante e al tetto di un hotel.

La perturbazione ha colpito inoltre l’area del Beach Stadium al bagno Flora in Passeggiata, dove sono in svolgimento fino a domenica gli Europei di Beach Soccer, costringendo a interrompere la partita delle 14 tra Ucraina e Svizzera. Per motivi di sicurezza la partita è ripresa alle 14:50 a porte chiuse. Danneggiate le apparecchiature e le telecamere utilizzate per trasmettere la partita. Sempre in Versilia, nel pomeriggio un tiglio è caduto in strada sulla provinciale al bivio di Marignana Pieve nel comune di Camaiore (Lucca), causando l’interruzione del transito veicolare. Alcuni alberi sono caduti anche nel comune di Pietrasanta.

Disagi per il maltempo poi nella provincia di Massa Carrara. Sono segnalate strade allagate tra Carrara, Massa e a Montignoso e in alcune zone della Lunigiana. A Carrara, nella frazione di Avenza, l’acqua ha raggiunto alcuni scantinati. mentre in alcune zone di Massa vengono segnalate aree con abitazioni senza corrente elettrica da alcune ore. In considerazione dell’allerta arancione i Comuni di Carrara e quello di Massa hanno disposto ordinanze per la sospensione delle attività didattiche in scuole e asili nido e la chiusura di parchi, cimiteri, impianti sportivi e spazi pubblici all’aperto, oltre alla sospensione delle attività sempre all’aperto. A Massa sarà aperto anche il Coc. Analogia decisione anche da parte del Comune di Carmignano (Prato)

La Sala operativa della Protezione civile regionale della Toscana ha emesso un codice arancione per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico del reticolo minore valido per tutta il territorio regionale e valido dalla mezzanotte alle 18 di domani. Inoltre ha esteso il codice giallo emesso nella giornata di ieri (sempre per lo stesso tipo di rischio) alle zone settentrionali e centrali (con esclusione di quelle meridionali e isole) con validità dalle 15 alla mezzanotte di oggi. Fenomeni previsti in attenuazione a partire dal tardo pomeriggio sempre di domani.

Una perturbazione atlantica in avvicinamento, spiega la Regione, “interesserà domani anche la Toscana, con temporali anche di forte intensità in gran parte della regione. Oggi, mercoledì, prevista instabilità e temporali che dalle zone di nord-ovest si estenderanno, dal pomeriggio, alle altre zone settentrionali e a quelle centrali”. La Protezione civile raccomanda la massima attenzione durante i temporali previsti per le prossime ore. In particolare, si consiglia di evitare gli spostamenti in auto durante l’evento e di non attraversare mai aree allagate, come sottopassi, zone depresse o soggette ad allagamenti ricorrenti anche a causa del sistema fognario.

Si raccomanda inoltre di non avvicinarsi ai torrenti e di non attraversare ponti durante i fenomeni temporaleschi.

I temporali saranno inoltre associati a raffiche di vento, anche estremamente forti, grandinate e fulmini: la Protezione civile raccomanda pertanto di non sostare sotto gli alberi, in prossimità di tensostrutture o in zone dove potrebbero cadere oggetti dagli edifici, e più in generale evitare le attività all’aperto e attendere il passaggio dei fenomeni al chiuso