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Gio 10 Set 2026
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ToscanaCronacaMorto Santini, proprietario del bagno Piero a Forte dei Marmi
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Morto Santini, proprietario del bagno Piero a Forte dei Marmi

By Raffaele Palumbo
Passeggiata

E’ morto a 63 anni Roberto Santini, proprietario dello storico Bagno Piero di Forte dei Marmi (Lucca), uno dei più famosi ed esclusivi stabilimenti della cittadina, tra i simboli delle vacanze in Versilia.

Cordoglio è stato espresso dal sindaco Bruno Murzi e dal Comune per “l’improvvisa scomparsa di Santini“. “La notizia della scomparsa di Roberto ci colpisce e ci addolora profondamente – dichiara Murzi -. Forte dei Marmi perde una persona che apparteneva alla sua storia e alla sua identità. Roberto non rappresentava soltanto una delle famiglie storiche della nostra balneazione: era un volto del paese, profondamente legato alle sue tradizioni e a quel modo autentico e discreto di vivere il Forte che dobbiamo continuare a custodire. Alla sua famiglia e a tutte le persone che gli hanno voluto bene va il mio abbraccio personale e quello dell’intera amministrazione comunale”. Con Roberto Santini, spiega il Comune, “scompare uno dei protagonisti della tradizione balneare fortemarmina, continuatore di una storia familiare iniziata nel 1933 con i nonni Sebastiano e Siria Santini e proseguita attraverso generazioni mantenendo intatto quel legame tra accoglienza, discrezione e appartenenza al territorio che ha contribuito a rendere Forte dei Marmi conosciuta nel mondo. Il Bagno Piero, sotto la guida della famiglia Santini, è diventato negli anni uno dei luoghi simbolo del paese, conservando un’identità fortemente legata alla tradizione e a un modo di vivere Forte dei Marmi che Roberto ha sempre difeso e raccontato con orgoglio”.
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