Allerta maltempo: in Toscana mercati annullati e parchi chiusi. Forte dei Marmi chiude anche il pontile

L’allerta arancione per temporali che scatterà dalle 22 di oggi in Toscana ha come conseguenza l’emanazione di diverse ordinanze per motivi di sicurezza.

A Livorno per l’allerta è stato deciso per le chiusure al pubblico di parchi pubblici, cimiteri, centri ludotecari comunali, centri diurni, centri estivi che si trovano nei parchi pubblici. Chiuso anche il campo sportivo Renato Martelli ed è prevista la sospensione del mercato nella giornata di domani. Sospese anche le attività didattiche ed educative di tutte le scuole di ogni ordine e grado. Anche a Forte dei Marmi (Lucca) è stato annullato il mercato previsto per domani: disposta dal Comune anche la chiusura dei parchi pubblici e del pontile.

A Empoli (Firenze) è stato attivato il centro operativo comunale di protezione civile al fine, si legge in una nota, “di coordinare tutte le operazioni per far fronte a criticità e esigenze necessarie a garantire un’adeguata assistenza alla popolazione”. A Bagno a Ripoli (Firenze) da stasera saranno chiusi parchi, giardini pubblici e cimiteri: è stata disposta inoltre la chiusura degli impianti sportivi sia pubblici che privati. A Firenze il Comune ha deciso di chiudere fino alle 18 di domani 21 agosto – termine dell’allerta, salvo proroghe – parchi, giardini, cimiteri comunali e le ciclopiste fluviali in riva d’Arno. È vietato anche lo svolgimento di mercati, spettacoli, trattenimenti e attrazioni allestiti con attrezzature mobili nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aree verdi. Dalle ore 22 sarà sospesa anche la fermata ‘Cascine’ della linea tramviaria T1.

Misure di prevenzione anti-inondazioni a Prato, i cui attuali assetti urbanistici purtroppo rendono plausibile molto più che in epoca passata la possibilità di forti allagamenti e alluvioni. Il sindaco Matteo Biffoni ha disposto, con specifica ordinanza, la chiusura di parchi e giardini pubblici, cimiteri, i tratti a livello di sponda delle piste ciclabili lungo il Bisenzio. Con lo stesso atto Biffoni ha disposto dalle 22 di oggi e fino alle 18 di domani il divieto di svolgimento di attività commerciali e mercati all’aperto, di attività sportive, educative e ludiche all’aperto.

“Data la possibile evoluzione meteo prevista dal Centro funzionale della Regione Toscana, invito tutti i cittadini ad essere prudenti e a prestare attenzione alle chiusure e ai divieti previsti dall’ordinanza – dichiara in una nota l’assessore alla protezione civile Gabriele Alberti -. Il nostro sistema di protezione civile è pronto, nel caso in cui ci fosse bisogno, a fare il proprio lavoro, ma invito tutti a non correre inutili rischi durante l’allerta meteo”.

Stessa ordinanza a Campi Bisenzio, sempre nella Piana fiorentina, area fragile per un reticolo idraulico minore di fossi e canali ormai ristretto da nuove costruzioni (lottizzazioni, insediamenti commerciali, eccetera). L’ha firmata il sindaco Andrea Tagliaferri e si fa divieto anche di tenere manifestazioni ed eventi pubblici. In vari Comuni si aprono i centri operativi di protezione civile.