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Toscana, notte di maltempo: tanti alberi abbattuti dal vento e 18mila fulmini

By Domenico Guarino
maltempo Toscana

 Numerosi interventi per il maltempo sulla Toscana, flagellata dai fulmini – finora ne sono contati 18mila – e dai temporali. Cadute di alberi e rami ovunque, tanti black out della corrente elettrica per cadute di piante a causa del vento, fulminazioni.

Era prevista ed è arrivata. L’ondata di maltempo si è abbattuta stanotte sulla Toscana, in attesa delle piogge di oggi. A Pescia è crollato parte del muro dello stadio. A Pisa interventi dei pompieri per oggetti pericolanti, intonaci e tegole. Un albero è caduto sulle auto in sosta a Viareggio, in via Zanardelli ma non ci sono feriti. Centinaia di utenze Enel senza luce e senza Internet a San Casciano Val di Pesa (Firenze). A Montespertoli raffiche di vento a 103 km/h.

A Empoli un grosso albero è caduto sulla Ss 67 Tosco Romagnola mentre nella centrale via Ridolfi un tetto è stato danneggiato dal vento e le tegole finite in strada. Al momento non risultano feriti. Il Comune ha disposto la chiusura di parchi e giardini pubblici dalle 22 di oggi seguendo l’allerta arancione ma il maltempo ha bussatoprima alle prote della Toscana. Numerosi gli interventi della protezione civile e dei vigili del fuoco.
La perturbazione prima di mezzanotte si è spostata nel Senese e nel Grossetano. I fiumi per ora sono tutti nei limiti, anche perché diversi erano quasi in secca.
La Regione prevede un peggioramento la mattina del 21 agosto sempre con inizio del maltempo da nord ovest

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