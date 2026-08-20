Prato: sequestra l’area del pilone da dove è precipitato l’operaio edile ieri pomeriggio

La decisione della procura di prato L’uomo, un manovale egiziano di 39 anni è precipitato da un pilone mentre svolgeva le sue mansioni ed è morto sul colpo. Domani in provincia di Firenze sarà sciopero dell’edilizia

La caduta c’è stata durante lavorazioni al viadotto dell’autostrada Gocciolone 1, situato nel comune di Calenzano, che appartiene al circondario giudiziario di Prato. Le investigazioni vengono svolte con il supporto del personale dell’Ufficio prevenzione igiene sicurezza luoghi di lavoro (Pisll) Firenze 2 della Asl.

Sciopero dell’edilizia, domani venerdì 21 agosto, (ultima ora di ogni turno), nella provincia di Firenze. La mobilitazione arriva dopo l’ennesimo incidente mortale sul lavoro di un lavoratore di origine egiziana in un cantiere autostradale dell’A1, sopra Calenzano. Lo sciopero è stato proclamato dai sindacati Fillea Cgil, Filca Cisl e FenealUil.

“Una situazione non più accettabile, che impone di riportare al centro la tutela della salute, della sicurezza e della vita di chi lavora – affermano le sigle – Con lo sciopero, le organizzazioni sindacali chiedono più prevenzione e formazione, il rigoroso rispetto delle norme sulla sicurezza, maggiori controlli nei cantieri e un contrasto deciso al lavoro irregolare e al dumping contrattuale, insieme a maggiori tutele per le famiglie delle vittime”.