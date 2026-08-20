Temporali, allerta arancio su Toscana centro-nord da stasera

Allerta arancione emessa per temporali forti dalle 22 di oggi fino alle 18 di domani venerdì 21 agosto sulla Toscana centro-settentrionale. Il resto della regione sarà in allerta gialla. Lo ha stabilito la Sala operativa della protezione civile regionale. A Firenze chiusi parchi e giardini

E’ previsto un peggioramento del meteo, con possibilità di forti temporali, sulle zone di nord ovest in particolare dalla sera.Poi domani, venerdì, sono attesi forti temporali in estensione dal nord ovest al resto della regione. Probabili forti colpi di vento e grandinate. Attesi cumulati massimi di pioggia fino a 70-100 mm e localmente fino a 150 mm. Intensità oraria fino a 60-80 mm.

Allerta gialla anche per rischio idraulico del reticolo principale su Toscana centrale e Lunigiana domani 21 agosto

Temporali forti a partire dalla serata di oggi, giovedì 20 agosto e sull’area dell’Arno-Valdarno Superiore a partire dalle prime ore di domani venerdì 21 agosto

La Sala di Protezione Civile della Città Metropolitana di Firenze segnala allerta meteo con codice arancione, per temporali forti con probabili grandinate e forti raffiche di vento, dalla sera di oggi giovedì 20 agosto e per domani venerdì 21 agosto su tutto il territorio metropolitano (l’area dell’Arno-Valdarno Superiore a partire dalle prime ore di domani 21 agosto) e allerta Gialla con rischio idraulico al reticolo principale venerdì 21 agosto per i comuni del Valdarno Inferiore (A4), Valdelsa-Valdera (A5) e Bisenzio-Ombrone PT (B).

Si invitano i cittadini a seguire le indicazioni dell’autorità di protezione civile locale e tenersi aggiornati tramite i canali informativi istituzionali

Rischi e Norme di Comportamento sul sito della Regione Toscana: http://bit.ly/2KvE5SC https://cfr.toscana.it https://cesi.metrofipc.it/imma gine-meteo-hd

Intanto il Comune di Firenze ha deciso di chiudere, dalle ore 22 di oggi e fino alle 18 di domani, parchi, giardini, cimiteri comunali e le ciclopiste fluviali in riva d’Arno: l’ordinanza firmata dalla sindaca Sara Funaro segue l’emissione dell’allerta meteo con codice arancione per temporali forti nella Toscana centro settentrionale.

Per le aree verdi liberamente accessibili la raccomandazione di Palazzo Vecchio è evitare di frequentarle causa il rischio di rami spezzati o abbattimenti di piante.

È vietato anche lo svolgimento di mercati, spettacoli, trattenimenti e attrazioni allestiti con attrezzature mobili nei giardini, nei parchi pubblici e nelle aree verdi. Dalle ore 22 sarà sospesa anche la fermata ‘Cascine’ della linea tramviaria T1.

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