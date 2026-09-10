West Nile, 17 casi autoctoni tra province di Arezzo e Grosseto

Dall’inizio della stagione estiva sono 17 i casi confermati autoctoni di West Nile virus nei territori della Asl Toscana sud est. In particolare sono 12 quelli confermati in provincia di Arezzo e 5 in quella di Grosseto.

A seguito della notifica dei casi di West Nile, il dipartimento di prevenzione della Asl Toscana sud est, di concerto con i Comuni coinvolti, ha avviato un’inchiesta epidemiologica per individuare i più probabili luoghi di esposizione. Contestualmente, spiega l’Asl, è stata rafforzata l’attività di ricerca ed eliminazione dei focolai larvali e di trattamento nei ristagni non rimovibili. In base all’evoluzione dei casi sarà valutata anche l’attivazione di interventi straordinari verso zanzare adulte.

Il West Nile virus, ricoda la Asl, è un’infezione trasmessa dalle punture di zanzare del genere Culex (zanzara classica), che si infettano pungendo uccelli selvatici, serbatoio naturale del virus. La malattia non si trasmette da persona a persona e l’uomo, così come i cavalli e altri mammiferi, non contribuisce alla diffusione del virus. Nella maggior parte dei casi l’infezione è asintomatica. Circa il 20% delle persone può sviluppare sintomi lievi come febbre, mal di testa, nausea o sfoghi cutanei. Solo in una piccolissima percentuale (meno dell’1%) si manifestano forme neuroinvasive più gravi , soprattutto negli anziani o nei soggetti fragili.

La Asl Toscana sud est ha disposto un rafforzamento delle attività di controllo delle zanzare attraverso interventi di eliminazione dei focolai larvali e trattamenti larvicidi nelle aree non rimovibili, come tombini o fognature. Parallelamente, saranno intensificate anche le attività di sorveglianza veterinaria sui cavalli e quelle di monitoraggio dell’avifauna selvatica, al fine di seguire l’andamento della circolazione virale nel territorio. La partecipazione attiva dei cittadini è fondamentale, per questo la Asl Toscana sud est raccomanda semplici azioni quotidiane per ridurre i focolai di zanzare come svuotare regolarmente tutto ciò che può raccogliere acqua piovana.