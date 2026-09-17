A Prato il festival di turismo industriale del distretto tessile più grande d’Europa

Dal 22 al 25 ottobre a Prato torna ‘Tipo Festival’ dedicato al turismo industriale che porterà i visitatori nel cuore del distretto tessile più grande d’Europa, tra tour in fabbrica, mostre e concerti, esperienze culturali diffuse nei luoghi della produzione.
Dal 22 al 25 ottobre a Prato torna ‘Tipo Festival’ dedicato al turismo industriale che porterà i visitatori nel cuore del distretto tessile più grande d’Europa, tra tour in fabbrica, mostre e concerti, esperienze culturali diffuse nei luoghi della produzione, workshop e attività dedicate al riuso e all’economia circolare. In programma anche esperienze immersive e di realtà virtuale, per incontrare il patrimonio industriale attraverso nuovi linguaggi, ma anche itinerari urbani e percorsi di turismo, laboratori e visite a musei dove si conservano e tramandano gli antichi saperi dell’arte tessile. Una quattro giorni di ‘Fabbric’azioni’, questo il titolo scelto per l’edizione 2026 del festival, per toccare con mano tessuti e filati, per scoprire o conoscere più da vicino i luoghi della produzione, le storie d’impresa, la cultura del lavoro e l’innovazione. Partendo dal passato e attraversando le grandi trasformazioni del presente, l’edizione 2026 segna un’importante evoluzione del festival grazie al progetto europeo Epic – Experience Prato Industrial Culture, che arricchisce il programma con nuove esperienze immersive e strumenti innovativi per la valorizzazione del patrimonio industriale. Per il sindaco Matteo Biffoni “un festival come questo conferma, una volta di più, che Prato è ormai stabilmente considerato come un esempio positivo e virtuoso nel settore del turismo industriale, in Italia, in Europa e in certi casi anche nel mondo. Sono tante le realtà e le amministrazioni internazionali con cui entriamo in contatto e con le quali ci scambiamo esempi e buone pratiche”.