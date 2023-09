The Rolling Stones “Angry” il nuovo singolo!

Finalmente i Rolling Stones svelano al mondo il nuovo singolo “Angry”, da oggi in rotazione anche sulle frequenze di Controradio, e confermano la data di uscita di “Hackney Diamonds” il primo disco di inediti dal 2005!

Il nuovo brano “Angry” arriva insieme all’annuncio del loro attesissimo nuovo album, intitolato “Hackney Diamonds” in uscita il prossimo 20 ottobre. La notizia è stata condivisa da Mick, Keith e Ronnie in occasione di uno speciale evento mediatico presso lo storico Hackney Empire, epicentro dell’arte pionieristica nell’East London da quasi 125 anni. Il lancio è stato presentato dalla star televisiva americana Jimmy Fallon e trasmesso in streaming in tutto il mondo su YouTube.

L’album, composto da 12 canzoni è stato registrato in varie località del mondo, tra cui gli Henson Recording Studios di Los Angeles, i Metropolis Studios di Londra, i Sanctuary Studios di Nassau, Bahamas, gli Electric Lady Studios di New York e gli Hit Factory/Germano Studios, sempre a New York.