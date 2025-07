Grupo Compay Segundo in concerto all’Anfiteatro delle Cascine

Il leggendario Grupo Compay Segundo, erede diretto del mitico Buena Vista Social Club, arriva a Firenze con il tour “Vívelo” mercoledì 16 luglio all’Anfiteatro delle Cascine di Firenze

Lasciatevi travolgere dai ritmi cubani più autentici con il leggendario Grupo Compay Segundo, erede diretto del mitico Buena Vista Social Club, che arriva a Firenze con il tour “Vívelo”….

Una notte tutta da ballare all’anfiteatro delleCascine di Firenze. Dai classici intramontabili come Chan Chan ai nuovi brani dell’album “Vívelo”, preparatevi a un viaggio musicale tra passato e presente, tra emozioni, storie di Cuba e suoni che scaldano il cuore.

Evento unico, da vivere sotto le stelle nel cuore dell’estate fiorentina.

Ultravox Firenze – Anfiteatro delle Cascine- Mercoledì 16 luglio 2025 – ore 21:00 – Biglietti disponibili su TicketOne!

Compay Segundo, pseudonimo di Máximo Francisco Repilado Muñoz, è stato un compositore, musicista e cantante cubano scomparso nel 2003. Negli anni cinquanta formò i Compay Segundo Y Su Grupo, ma successivamente il suo nome finì nell’oblio e Compay Segundo, pur non abbandonando mai la musica, lavorò in una fabbrica di sigari. Negli anni novanta, ormai in pensione, il mondo musicale torna ad occuparsi di lui, ma il vero grande successo arriva rò nel 1997 con il film Buena Vista Social Club di Wim Wenders e con l’album della colonna sonora, che vinse numerosi premi.

Nel 2007 il centenario della sua nascita è stato celebrato con un concerto dedicato alle sue composizioni con il gruppo Compay Segundo, composto dai figli ed ex suoi musicisti, assieme all’orchestra sinfonica veneta.