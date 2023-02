The Rolling Stones “GRRR LIVE!” Disco della settimana.

Inutile negarlo, con la morte di Charlie Watts, questa resterà l’ultima celebrazione su disco dei leggendari live di una band che ha segnato la storia della musica. L’album contiene le hit dei 60 anni di carriera della band remixate e rieditate registrate dal vivo a Newark, New Jersey durante il tour del 50° anniversario e fotografa una band ancora in smagliante forma!

Tra gli ospiti: The Black Keys, Bruce Springsteen, Mick Taylor, Gary Clark jr, Lady Gaga, John Mayer.

I Rolling Stones hanno appena dato alle stampe GRRR Live!, l’album con le hit della loro leggendaria carriera, in versione dal vivo. GRRR Live! contiene alcune delle più grandi canzoni di tutti i tempi tra cui It’s Only Rock ‘n’ Roll (But I Like It), Honky Tonk Women, Start Me Up, Gimme Shelter, Sympathy For The Devil and (I Can’t Get No) Satisfaction.



I Rolling Stones avevano celebrato il loro 60° anniversario di carriera nel 2012 & 2013 con il “50 & Counting Tour”, una serie di 30 spettacoli pensati per il Nord America e l’Europa. Il 15 dicembre 2012, la band è salita sul palco del Prudential Center del New Jersey (Newark) ed ha ospitato The Black Keys (Who Do You Love?), Gary Clark Jr e John Mayer (Going Down), Lady Gaga (Gimme Shelter), Mick Taylor (Midnight Rambler) e Bruce Springsteen (Tumbling Dice). È stato uno degli spettacoli più memorabili nella storia della band.

Il concerto è stato rieditato e l’audio è remixato. 3 brani dello spettacolo del 13 dicembre (sempre a Newark) saranno inoltre disponibili come bonus track su DVD e Bluray: Respectable (con John Mayer), Around And Around e Gimme Shelter. Pubblicato il 10 febbraio 2023 su diversi formati: 3LP neri, 3LP rossi (esclusiva sullo shop online di Universal Music), 2CD, DVD + 2CD, Bluray + 2CD. Le versioni digitali e su Bluray includono l’audio in Dolby Atmos.

Sì, è solo Rock & Roll e ci è sempre piaciuto. “Grrr Live!” è il nostro Disco della settimana ed un tributo alla band più importante di sempre.

Tracklist: