Kai Campos (Mount Kimbie) e Mouth Water live!

Riprogrammata la data annullata nello scorso gennaio di Kai Campos (Mount Kimbie) e Mouth Water. Da una parte uno dei nomi più collaudati della scena britannica attivo sulla prestigiosa Warp dall’altra un artista elettronico, con un approccio da polistrumentista. In apertura il set di Dizzy. Giovedì 16 febbraio, Tenax Firenze.

Saranno recuperati giovedì 16 febbraio i live di Kai Campos (Mount Kimbie) e Mouth Water, inizialmente previsti nello scorso gennaio e poi rimandati (apertura porte ore 22:00 – prevendite disponibili su www.dice.fm).

Com’è noto il Tenax ha sempre avuto un occhio di riguardo per quanto riguarda la musica LIVE e la sua storia parla da sé. Kai Campos è membro dei Mount Kimbie, duo inglese di non facile definizione formatosi a Londra ormai quasi 15 anni fa, il cui stile si concentra su campionamento, sui loop e su sonorità ambient. Formati da Dominic Maker e dal sopracitato Campos, hanno prodotto remix di The Big Pink, Foals e The xx. Sono inoltre legati da una stretta amicizia con il musicista James Blake, con il quale hanno collaborato in varie occasioni.

Dopo i tre album acclamati dalla critica con Hotflush e Warp Records e innumerevoli tour mondiali dal vivo col progetto Mount Kimbie, l’attenzione di Kai Campos si è rivolta sempre più verso una delle priorità originarie del gruppo; sprigionare energia sul dancefloor.

Tendenza rafforzata ulteriormente con l’acclamato mix DJ Kicks del 2018, sapientemente intarsiato con elementi di minimalismo berlinese, elettronica irrequieta e techno incalzante. I live da solista di Kai offrono uno sguardo che va oltre le varie influenze avant-garde dei Mount Kimbie e rivelano un orientamento più duro e incentrato sul club che lo consolidano come dj chiave per la nuova generazione di clubber.

La serata sarà arricchita dalla presenza di Mouth Water. Nei suoi set ibridi combina strumenti acustici e paesaggi sonori con sintetizzatori analogici e digitali. Lawrence, il creatore di Mouth Water, è anche il fondatore di OSB Studio, studio di registrazione ubicato nelle splendide colline toscane con all’attivo già numerose produzioni di rilievo.

In apertura della serata il dj set di Dizzy.