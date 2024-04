Hit List! diventa una trasmissione. Scopri le novità musicali della settimana.

Scopriamo insieme, in video e audio, alcuni dei nuovi brani entrati nella programmazione musicale di Controradio. Ma attenzione da questa settimana Hit List! diventa una trasmissione!

Tutte le settimane faremo un giro fra le assolute novità e i dischi più caldi della programmazione di Controradio. Il programma, a cura della Redazione Musicale e condotto da Giustina Terenzi, andrà in onda ogni domenica alle 10:35 e il sabato alle 20:00. Tutti sintonizzati!

Rise Up Singing / Paul Weller



Vallahi Yok / Altin Gün



FoglieMorte (feat. Fabri Fibra) / Neffa



L’oscena / Tre allegri ragazzi morti



I Wish You’d Go / Soft Kill



What’s Going On With Ordinary People / The Reds, Pinks and Purples



Run feat. Young Thug (Damian “Jr. Gong” Marley Version) / Killer Mike & Damian Marley



Reaching Out (Radio Edit) / Beth Gibbons



Payback / Aaron Frazer



The Wolf / The Peawees



Staje sempe ‘n 13 / Anna and Vulkan



Karen’s Couch / Her Skin



…e infine, il nostro “Disco della Settimana”: Ohio Players di The Black Keys! Buon ascolto!