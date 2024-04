www.controradio.it 🎧 Funaro: "Stop al mangificio", presentato il piano di sostegno ai negozi di prossimità Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:01:50 Share Share Link Embed

La candidata sindaca Sara Funaro ha presentato le misure a sostegno del commercio per una “città futura”. Con il sostegno alle botteghe di quartiere e ai Centri commerciali naturali ed estendendo e rafforzando le tutele UNESCO anche fuori dal centro storico. Per quartieri vivaci e vivi e un’offerta diversificata e di qualità .

Valorizzazione dei negozi di prossimità , del commercio all’interno della ‘Firenze futura’, espressione chiave di questa seconda tappa della campagna elettorale della candidata sindaca del Pd, Sara Funaro, che punta alle misure di sostegno del commercio e dunque delle botteghe di quartiere, dei centri commerciali naturali (CCN) estendendo e rafforzando le tutele UNESCO anche fuori dal centro storico.

“Il commercio è da sempre una delle anime di Firenze “, dice Funaro, “e così abbiamo scelto questo luogo simbolico”, ossia il crocevia tra Via Gioberti, Borgo La Croce e Piazza Beccaria come esempio di quello che si vuole difendere, “un sistema di prossimità su cui investire”. Non è un caso che le azioni sul commercio seguano di poco la presentazione del ‘piano casa‘, “perché il fattore residenziale e i servizi al cittadino sono temi strettamente legati”, ribadisce Sara Funaro. E siccome il turismo ha trasformato il volto della città “rendendola un mangificio”, alcune azioni si vedranno già da fine Aprile con l’entrata in vigore della art. 12 della legge 214/2023 che regola il mercato e la concorrenza. Ad esempio, verrà limitato l’insediamento di alcune tipologie di attività legate alla ristorazione e alla somministrazione di cibo in diversi ambiti commerciali della città , saranno quindi bloccati i trasferimenti di attività alimentari e somministrazioni in nuove zone nell’area UNESCO dove le nuove licenze sono già congelate. L’obiettivo è non farle proliferare in maniera incontrollata e non concentrarle. Sempre in ottica sinergica, sarà attivato un tavolo permanente per la difesa del commercio insieme ai CCN e alle associazioni di categoria e ai quartieri per individuare le aree e le modalità coinvolgendo chi vive quotidianamente questi luoghi. Il tavolo avrà cadenza mensile ed è una soluzione che ha già trovato la soddisfazione dei rappresentanti di zona di Confesercenti e Confcommercio.

Infine, per rafforzare i legami tra negozi di vicinato e cittadinanza, verrà emesso un bando da 1 milione di euro con contributi a fondo perduto fino a 20.000 euro per lo sviluppo di progetti di riqualificazione dello spazio pubblico prossimo, la rifunzionalizzazione degli spazi interni e l’accessibilità finalizzate ad organizzare eventi, fornire servizi, realizzare progetti sociali e culturali incentivando così le collaborazioni con altre realtà del territorio. La proposta prevede anche sgravi sulla Tari, esenzioni totali dalla tassa di occupazione del suolo pubblico e un fondo comunale da 100.000 euro l’anno per cofinanziare tutte queste queste attività .