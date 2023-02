Famiglia intossicata da monossido di carbonio

Arezzo, una famiglia è rimasta intossicata dal monossido di carbonio nella propria abitazione a Tegoleto, nel comune di Civitella in Valdichiana.

Tre persone, due uomini e una donna, sono state soccorse e ricoverate in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto, nella serata di ieri, sono intervenuti i mezzi del 118. Le condizioni dei membri della famiglia feriti sono in corso di valutazione. Intervenuti i vigili del fuoco che, insieme ai carabinieri, dovranno chiarire le cause dell’intossicazione.

È un nucleo familiare composto da un uomo di 62 anni, il figlio 25enne e l’anziana nonna, i primi due sono gravi e stamani sono stati trasferiti da Arezzo, dove sono stati portati tutti e tre nell’immediato, alla camera iperbarica dell’ospedale fiorentino di Careggi. Non sarebbero tuttavia in pericolo di vita. L’ anziana è ricoverata al San Donato di Arezzo.

Il fatto è accaduto in un’abitazione singola, in cui intorno alle 20,40 i tre hanno cominciato ad accusare sintomi strani, dal mal di testa alla difficoltà di respirare facendo in tempo però a chiamare il 118 che giunto sul posto li ha portati al pronto soccorso con tre ambulanze.

I vigili del fuoco hanno iniziato subito le verifiche. Nella casa ci sono sia una cucina di quelle alimentate a legno sia un impianto di riscaldamento alimentato a Gpl. Non si sa ancora quale dei due abbia sprigionato il monossido, nel dubbio entrambi sono stati sottoposti a sequestro.