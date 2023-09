🔊Guasto Publiacqua a Scandicci: Fallani, "ritorno alla normalità ma reti fragili" Play Episode Pause Episode Mute/Unmute Episode Rewind 10 Seconds 1x Fast Forward 30 seconds 00:00 / 00:04:59 Share Share Link Embed

Guasto a Scandicci – Dopo l’individuazione della perdita sulla rete idrica che ieri ha provocato mancanze d’acqua in diverse zone del territorio comunale, ci sono volute molte ore perché la situazione tornasse nella notte alla normalità . Gli aggiornamento dal sindaco Sandro Fallani.

In una nota Publiacqua aveva fatto sapere che “il tratto di rete interessato dalla rottura è stato sezionato”, si trova in via Allende e che “la situazione dell’approvvigionamento sul Comune tornerà progressivamente alla normalità nel corso delle prossime ore e comunque entro la tarda serata”.

In via cautelativa e per limitare al massimo i disagi per i cittadini le autobotti sono rimaste posizionate in piazza Cannicci, largo Spontini, piazza Togliatti, così come la quarta, fatta arrivare in un secondo momento in piazza Aleramo.

Gli effetti del guasto si sono registrati anche sul limitrofo acquedotto di Lastra a Signa, e un’autobotte è stata posizionata sul territorio comunale in via dello Stadio nei pressi del fontanello di alta qualità .

“Ancora ieri sera ricevevo telefonate perché ai piani alti l’acqua arrivava con poca forza dopo il completo disseccamento dell’acquedotto. Ma già da dopo cena la situazione è andata regolarizzandosi e nella notte c’è stato un ritorno alla normalità ” afferma il sindaco Fallani ai nostri microfoni ringraziando tutti le forze e i volontari impegnati nelle scorse ore per risolvere il problema e limitare i disagi per i cittadini. La rete è fragile ma stiamo investendo nella sostituzione delle vecchie tubature” ribadisce il sindaco nell’intervista (AUDIO).