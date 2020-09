Tempo Reale Festival: Unlocked Sound

Unlockedsound prende il via dalla Limonaia di Villa Strozzi sabato 5 settembre dalle 20.00 alle 23.00, 3 ore in cui gli spettatori si alternano liberamente in una vera e propria festa elettroacustica dal vivo e in streaming, Glitch Party con il Tempo Reale Electroacoustic Ensemble dal vivo, cui si uniscono in streaming l’Ensemble Iléa da Montréal e l’Elettronica Collettiva da Bologna, per un totale di 40 musicisti che, come il pubblico, entrano ed escono dalla performance. Domenica 6 settembre sempre alla Limonaia dalle 17.30 alle 19.30 l’incontro pubblico sulla musica di ricerca in toscana a cura di Fango radio. Mercoledì 9 settembre, dalle h. 20 alle 22.00 alla Limonaia spazio all’improvvisazione con il progetto formativo LFO (IN SPACE), la conduction di Francesco Giomi con i partecipanti al laboratorio creativo organizzato da Tempo Reale. Sabato 12 e Domenica 13 settembre, due appuntamenti aperti a tutti, sabato 12 varie azioni sonore animano il Parco di Villa Strozzi dalle 16 alle 20.00, 5 progetti scelti fra 70 in un bando pubblico, evidenziano la creatività e vitalità della scena italiana dell’arte sonora. In chiusura, domenica 13 sulla Riva d’Arno al Parco delle Cascine si segue il suono della marching band ZASTAVA ORKESTAR, musica popolare dai Balcani fra le altre installazioni e performance open air nell’ambito di Secret Florence 2020 _ Cascine Edition, il progetto speciale dell’Estate Fiorentina in collaborazione con Fabbrica Europa, Musicus Concentus, Tempo Reale, Virgilio Sieni – Centro Nazionale di Produzione, Lo Schermo dell’arte insieme a Istituto Marangoni.

PROGRAMMA Sabato 5 settembre, dalle ore 20 alle ore 23, Limonaia di Villa Strozzi + Web Streaming GLITCH PARTY Una festa elettroacustica In presenza con Tempo Reale Electroacoustic Ensemble In streaming con Ensemble ILEA di Montréal e Elettronica Collettiva Bologna~ Ingresso 5 euro, modalit libere di accesso nel corso delle tre ore Domenica 6 settembre, dalle ore 17:30 alle ore 19:30, Limonaia di Villa Strozzi FAQ.MUSICA.TOSCANA/RICERCA Incontro pubblico

A cura di Fango Radio nell’ambito del progetto Aundici, l’underground tutto sommato Ingresso libero Mercoledì 9 settembre, dalle ore 20 alle ore 22, Limonaia di Villa Strozzi LFO (IN SPACE) Improvvisazione creativa per ensemble elettroacustico Conduction Francesco Giomi

Musicisti partecipanti al laboratorio formativo

Ingresso 5 euro, modalit libere di accesso nel corso delle due ore Sabato 12 settembre, dalle ore 16 alle ore 20, Parco di Villa Strozzi UNLOCKED SOUND Azioni sonore all’aria aperta

Con: Simone Beneventi, Roberto Cagnoli, [tis ixu’s] ensemble (Alessia Damiani, Niki Lada), double goocher shop (Renato Grieco – MP Hopkins) e Federica Deo, Francesco Toninelli e Gianluca Elia

Ingresso libero Domenica 13 settembre, dalle ore 16 alle ore 19, Parco delle Cascine – Riva Arno MUOVITI SUONO_ZASTAVA ORKESTAR Con la marching band ZASTAVA ORKESTAR

Nell’ambito di SECRET FLORENCE 2020 _ CASCINE EDITION

In collaborazione con Fabbrica Europa, Musicus Concentus, Tempo Reale, Virgilio Sieni – Centro Nazionale di Produzione, Lo Schermo dell’arte insieme a Istituto Marangoni di Firenze.

