Recovery Fund: Nardella, Governo dia fiducia a sindaci città metropolitane

“Credo che il lavoro più delicato sia quello di far coincidere i progetti dei ministeri che sono il cuore del Recovery Plan con le proposte delle città metro, perché dobbiamo partire bene in modo da essere i primi a livello europeo a portare alla commissione il pacchetto di investimenti. Noi chiediamo al Governo solo di aver fiducia dei sindaci delle Città metropolitane”. Lo ha detto il sindaco di Firenze e coordinatore delle Città metropolitane per Anci Dario Nardella, ai microfoni di Radio Popolare.

Il sindaco ha ricordato il lavoro fatto sul piano periferie: “Tutti quei soldi – ha spiegato – sono stati utilizzati senza sprecare un euro in tanti progetti di periferie delle grandi città. Questa nostra affidabilità può esser il cuore di una nuova iniezione da parte del Governo. Se c’è una richiesta che noi facciamo a Conte è quella di fidarsi delle nostre città perché questi soldi che arrivano dall’Europa devono essere spesi bene e subito”.

“E’ stato deciso – ha continuato – di portare un piano di tutte le 14 Città metropolitane italiane che rappresentano il 40% della popolazione e del Pil di tutto il Paese”. Un documento “che contenga progetti che sono accomunati da alcune priorità, corrispondenti a quelle indicate dalla Ue per il Recovery Plan: mi riferisco alle politiche green, la transizione energetica e il filone dell’innovazione tecnologica e digitale”.

Sull’individuazione dei progetti lo stesso Nardella, insieme agli altri sindaci metropolitani, farà “martedì prossimo una videoconferenza col ministro per gli affari europei Amendola”.

Rispondendo infine ad una domanda sulle città impoverite a causa della crisi legata al Covid-19, Nardella ha affermato che “a Firenze continuano ad esserci le file di persone davanti ai centri di distribuzione dei pacchi alimentari. Prima erano solo immigrati, ora ci sono anche fiorentini”.