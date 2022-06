Tamponamento sulla A1 tra Umbria e Toscana, morte due donne

By

Fabro, in provincia di Terni, un tamponamento che ha causato un vero e proprio groviglio di lamiere, quello che si è verificato poco prima delle 14:00 sul tratto al confine tra Umbria e Toscana dell’autostrada del Sole, e che ha coinvolto tre autocarri e cinque vetture.

Un incidente in seguito al quale due trentacinquenni, originarie del Lazio, sono morte mentre almeno otto persone sono rimaste ferite nel tamponamento, due delle quali gravemente. L’incidente ha provocato file e traffico per gran parte del pomeriggio risoltisi in serata.

Le due donne decedute viaggiavano insieme su una Fiat Panda incolonnata all’altezza del chilometro 414 dell’Autosole, tra Fabro e Chiusi in direzione nord. Secondo quanto ricostruito dalla polizia stradale, l’auto è stata tamponata da un tir finendo a sua volta su una Punto. Il tamponamento a catena ha coinvolto poi altri due autocarri e alcune vetture che erano ferme sulla corsia di sorpasso.

Il tratto è stato subito chiuso al traffico per permettere l’intervento dei soccorsi. Sul posto è giunta la polizia stradale con i comandanti della sezione di Terni, Luciana Giorgi, e della sottosezione di Orvieto, Stefano Spagnoli. Gli investigatori hanno ricostruito per tutto il pomeriggio la dinamica dell’incidente con il coordinamento del procuratore della Repubblica di Siena Nicola Marini e del sostituto Niccolò Ludovici.

La parte dei soccorsi sanitari è stata invece coordinata dalla centrale operativa del 118 dell’Umbria. Appena scattato l’allarme verso il luogo dell’incidente sono state inviate ambulanze da Fabro, Orvieto e Città della Pieve e si è alzata in volo anche un’eliambulanza, da Grosseto, che ha trasportato all’ospedale di Siena due uomini, di 38 e 42 anni.

Massiccio è stato l’intervento anche dei Vigili del Fuoco con squadre partite da Orvieto, Siena e Perugia che hanno estratto diversi dei feriti dalle lamiere. Inevitabili le ripercussioni sul traffico. Rimasto a bloccato per diverso tempo sulla carreggiata verso Firenze e riaperto in serata.

La circolazione è risultata rallentata anche verso sud con una coda che ha raggiunto i 16 chilometri tra Valdichiana e Fabro ma poi la situazione è progressivamente migliorata. Sul posto una task force della Direzione di Tronco di Firenze di Autostrade.

Questo è il secondo incidente mortale avvenuto nel giro di pochi giorni sul tratto umbro dell’Autosole. Mercoledì infatti un’altra donna, di 70 anni, era morta in incidente tra Fabro e Orvieto. L’auto sulla quale viaggiava la famiglia aveva tamponato un mezzo pesante.