Firenze, incidente A1: scontro tra due Tir. Due morti

Difficoltà per la viabilità, nello stesso tratto, si sono registrate anche nelle scorse ore. Sempre sulla A1, infatti, questa mattina intorno alle 11,30 era stato chiuso il tratto compreso tra Calenzano e il bivio con la variante di Valico in direzione Bologna, a causa di un incidente in cui erano rimasti coinvolti due mezzi pesanti e un’auto. Nello scontro, avvenuto al km 277 nella galleria Colle, una persona è rimasta ferita. Il tratto è stato riaperto intorno alle 12,45. Ieri, nel tratto appenninico fra Calenzano e Aglio due chilometri di coda alle 17, per un altro incidente che ha coinvolto due mezzi pesanti. Con oggi, siamo a quattro giorni consecutivi di caos sul tratto Milano – Napoli, nei pressi di Firenze.