Ucraina: a Livorno manifestazione contro la guerra alle 19

Continuano le iniziative in Toscana per solidarizzare con i cittadini ucraini e dire no alla guerra con la Russia. A Livorno appuntamento alle 19 in Piazza del Municipio.

‘Fermiamo la guerra’. Questo il titolo della manifestazione in programma oggi giovedì 24 febbraio a partire dalle 19 in piazza del Municipio a Livorno. L’iniziativa è organizzata da Cgil, Cisl, Uil, Anpi, Arci, Aned e Anpppia per condannare fermamente l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa.

“Condanniamo fermamente l’invasione dell’Ucraina da parte della Federazione Russa” e “auspichiamo che non si avvii una ulteriore escalation militare come reazione all’invasione”, si legge in un appello dei promotori della manifestazione che citano poi le parole di Gino Strada: “Ogni guerra ha una costante: il 90% delle vittime sono civili, persone che non hanno mai imbracciato un fucile. Che non sanno neanche perché gli arriva in testa una bomba. Le guerre vengono dichiarate dai ricchi e potenti, che poi ci mandano a morire i figli dei poveri”.

“In queste ore drammatiche la città di Livorno vuol lanciare un messaggio per la pace nei territori ucraini e dire no ad ogni genere di conflitto”. Lo scrive su Facebook il sindaco di Livorno Luca Salvetti postando una foto della giunta davanti al palazzo Comunale con una bandiera della pace esposta in facciata. “La Giunta – continua Salvetti – ha cosi deciso di esporre la grande bandiera con i colori dell’arcobaleno oltre a promuovere e partecipare a tutte le iniziative che in città si stanno preparando grazie all’impegno di enti, istituzioni, associazioni e semplici cittadini”