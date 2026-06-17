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Sudd Cobas ‘dopo 12 giorni di sciopero accordo alla pelletteria di Campi Bisenzio’

By Sandra Salvato

Accordo sindacale raggiunto questa mattina alla pelletteria Chen Mingzhi di Campi Bisenzio (Firenze) per la stabilizzazione degli operai. A darne notizia sono i Sudd Cobas: “Un accordo che riconoscerà ai lavoratori un contratto full time a tempo indeterminato, più i buoni pasto come condizione migliorativa rispetto al contratto nazionale”. Un’intesa, sottolineano, arrivata dopo 12 giorni di sciopero davanti ai cancelli dell’azienda e che “mette la parole fine al lavoro nero e ai turni di 12 ore per 6 giorni la settimana”.

Sempre a Campi Bisenzio, però, ricordano ancora i Sudd Cobas, rimane aperta la vertenza Pelletteria Andrea, dove i lavoratori sono a casa dopo l’improvvisa chiusura dell’azienda a fronte della richiesta del sindacato di regolarizzare i loro contratti a tempo indeterminato. “Il sindacato ha già richiesto una settimana fa al sindaco Tagliaferri e all’assessore Ballerini di prendere un iniziativa concreta a favore dei diritti dei lavoratori, tentando un’interlocuzione con i titolari e sostenendo la prospettiva di un ritorno delle commesse nella fabbrica di via Castronella. Campi Bisenzio non può più essere territorio di delocalizzazioni in loco e ‘chiudi e riapri'”.

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