Torna a Firenze il 27 settembre evento solidarietà ‘Corri la vita’

Il 27 settembre Firenze rinnova il suo appuntamento con Corri la vita, la manifestazione giunta alla 24/a edizione che unisce sport, cultura e solidarietà a sostegno della lotta contro il tumore al seno. L’obiettivo è superare i 40.000 partecipanti dello scorso anno. Il percorso della corsa parte da viale Lincoln alle Cascine per arrivare in piazza della Signoria, alla Loggia dei Lanzi. Rosa ciclamino il colore scelto per questa edizione nella t-shirt ufficiale realizzata da Ferragamo.

La campagna di comunicazione, firmata dall’artista cinese Chiara Xie, ha come protagonista la chiesa di Santa Maria Novella, reinterpretata in chiave contemporanea e trasformata in una figura che indossa la maglietta della manifestazione. Nel frattempo si è concluso lo scorso 15 giugno il bando promosso da ‘Corri la Vita Ets’, esteso a livello nazinoale e rivolto a enti pubblici e privati senza scopo di lucro: sono stati ammessi 30 progetti.

“Corri la Vita – ha dichiarato Sara Funaro, sindaca di Firenze – è molto più di una manifestazione sportiva: è uno dei simboli più belli della Firenze che si prende cura delle persone. Da 23 edizioni questa iniziativa unisce migliaia di cittadine e cittadini attorno a un obiettivo comune: sostenere la prevenzione, la cura e l’assistenza contro il tumore al seno, trasformando la solidarietà in un aiuto concreto. La forza di Corri la Vita è nella sua capacità di coinvolgere l’intera comunità: volontari, associazioni, istituzioni, imprese e tanti cittadini che ogni anno scelgono di partecipare”.

Tra i presenti anche l’assessora allo sport Letizia Perini.

“Da 24 anni – ha osservato Eleonora Frescobaldi, presidente di Corri la vita Ets -. Corri la Vita è una grande comunità che cresce grazie alla generosità e alla sensibilità di migliaia di persone unite da un obiettivo comune: sostenere la prevenzione e l’assistenza. È questo spirito di condivisione che ci permette di trasformare ogni contributo in un aiuto concreto per il territorio e per chi affronta la malattia. Alle aziende del nostro territorio e non solo rivolgo un invito speciale: unirsi a questa rete di solidarietà, sostenendoci e coinvolgendo i propri collaboratori in un progetto che, anno dopo anno, continua a produrre benefici concreti per tutta la comunità”