“Solidarietà a popolo Cubano”: Palazzo Vecchio vota risoluzione proposta da SPC

La risoluzione “esprime solidarietà al popolo cubano, condanna il blocco navale imposto dal Governo Trump e chiede al Governo italiano e al Parlamento europeo di agire con fermezza contro le misure unilaterali che colpiscono la popolazione civile cubana”.

È quanto chiede la risoluzione proposta da Sinistra Progetto Comune, approvata dal Consiglio comunale e così sintetizzata dal capogruppo di Spc Dmitrij Palagi.

Palagi osserva in una nota che “la risoluzione approvata ricorda, e noi lo ribadiamo con orgoglio, che nel 2020, nel pieno della crisi pandemica, Cuba inviò brigate mediche in Italia. Quattrocento figure mediche cubane operano ancora oggi in Calabria, garantendo il funzionamento di pronto soccorso e terapie intensive.

Il presidente della Regione Calabria ha dovuto opporre un rifiuto alla richiesta del diplomatico statunitense Mike Hammer di ritirare quel personale sanitario: una scena che dice tutto sul tipo di ‘leadership’ che Washington esercita in questo momento nel mondo. Il governo Meloni, invece, tace.

Mentre Trump impone un blocco navale che priva milioni di persone di carburante, medicine e beni di prima necessità da Roma non arriva una parola di condanna, nemmeno per ricordare la solidarietà cubana all’Italia che sarebbe il minimo storico e morale”. “Firenze – conclude Palagi – ha detto la sua. Adesso aspettiamo che il Governo italiano faccia altrettanto”.