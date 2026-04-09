Liberi tutti Festival 2026: 99 Posse sul palco del concerto della Liberazione

Tre decenni di musica e rime taglienti, antifascismo e difesa dei diritti: saranno gli storici 99 Posse a salire sul palco del Concerto della Liberazione di Sesto Fiorentino, martedì primo settembre per il consueto, grande, evento a ingresso libero…

Martedì primo settembre in piazza Vittorio Veneto, a Sesto Fiorentino, per il consueto, grande, evento a ingresso libero organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino. Nati a Napoli come espressione delle nuove culture urbane, i 99 Posse sono tra i pionieri di quell’onda rap e raggamuffin che ha rivoluzionato la musica popolare italiana. Nei giorni a seguire anche i pisani Zen Circus, il cantautore Di Martino, ed Ex Otago, sempre ad ingresso gratuito.

Programma:

Martedì primo settembre 2026 – ore 21.15

99 POSSE

Mercoledì 2 settembre 2026 ore 21.15

DIMARTINO

Giovedì 3 settembre 2026 ore 21.15

THE ZEN CIRCUS

Venerdì 4 settembre 2026 ore 21.15

EX-OTAGO

Liberi Tutti sarà anche street food, aperitivi e birreria, apertura stand alle ore 18. Il Festival è organizzato dal Comune di Sesto Fiorentino in collaborazione con We Agency e con il contributo di Unicoop Firenze. Info e aggiornamenti su www.comune.sesto-fiorentino.fi.it, e sui canali social del festival.