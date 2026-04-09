Controradio Streaming
Gio 9 Apr 2026
Controradio Streaming
ToscanaCronacaPrato: ancora una condanna per la 'guerra delle grucce'
ToscanaCronacaGiudiziaria

Prato: ancora una condanna per la ‘guerra delle grucce’

By Domenico Guarino
tribunale Bugetti prato
Logo Controradio
www.controradio.it
Prato: ancora una condanna per la 'guerra delle grucce'
Loading
/

Nuovo importante sviluppo giudiziario a Prato sul fronte della cosiddetta “guerra delle grucce”. La Corte d’Appello ha confermato le condanne per tentato omicidio nei confronti di sei cittadini cinesi, ritenuti responsabili di una brutale aggressione avvenuta nell’estate del 2024.

PRATO Anche in secondo grado l’ipotesi dell’accusa trova pieno accoglimento: conferma della condanna per tentato omicidio nei confronti di 6 cinesi, ritenuti responsabili di un tentato omicidio che ha gettato la prima fondamentale luce sulla cosiddetta guerra internazionale “delle grucce” fra clan criminali orientali.

I fatti risalgono alla notte del 6 luglio 2024, quando l’imprenditore Zhang Chang Meng fu pestato e accoltellato all’interno di un locale della città da un commando di connazionali. Un attacco violentissimo: prima i colpi, poi le coltellate all’addome, fino all’abbandono in strada. Alla base dell’aggressione c’era il rifiuto della vittima di aderire a un sistema di controllo del mercato, come lo stesso imprenditore ha rivelato al suo risveglio dopo un lungo stato di coma collaborando in maniera decisiva con gli investigatori. I giudici hanno confermato per tutti gli imputati la pena di 7 anni e mezzo di reclusione, già stabilita in primo grado, oltre al risarcimento dei danni per la vittima e i familiari.

La sentenza, che va oltre il singolo episodio, si inserisce nel più ampio contesto delle tensioni tra gruppi imprenditoriali legati al settore della logistica e della fornitura per il pronto moda, un mercato miliardario che trova a Prato il suo epicentro europeo
Le indagini della procura di Prato e della Direzione distrettuale antimafia di Firenze hanno infatti mostrato come questo sistema non si fermi ai confini locali, ma abbia ramificazioni anche all’estero.

Articolo precedente
Liberi tutti Festival 2026: 99 Posse sul palco del concerto della Liberazione
Articolo successivo
Treni: stop sulla Roma-Firenze per lavori nel WE

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaNewslineGiornale radio nazionaleComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaPratoSara FunaroPisaAd ovest di padalinoComune di PratoStefania SaccardiVigili del Fuoco

Categorie

Toscana31509Cronaca19016Politica4264Cultura & Spettacolo3854Diritti2661Sanità2548

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI