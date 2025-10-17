Controradio Streaming
Ven 17 Ott 2025
Controradio Streaming
ToscanaCronaca'Guerra delle grucce' Prato: condannato ex soldato esercito cinese
ToscanaCronaca

‘Guerra delle grucce’ Prato: condannato ex soldato esercito cinese

By Domenico Guarino
prato, condannato per aggressione ex fidanzata
Logo Controradio
www.controradio.it
'Guerra delle grucce' Prato: condannato ex soldato esercito cinese
Loading
/

Condannato dal tribunale di Prato anche il sesto componente del commando venuto apposta dalla Cina per uccidere l’imprenditore Chang Meng Zhang, che poi sopravvisse, nei regolamenti di conti della cosiddetta ‘Guerra delle Grucce’ in corso per accaparrarsi questo segmento della filiera tessile

PRATO È il primo capitolo della “guerra delle grucce”, la lunga e violenta faida che da mesi scuote le comunità cinesi d’Europa a partire da Prato. Il Tribunale ha condannato per tentato omicidio a sette anni e sei mesi di reclusione Nengyin Fang, trentasei anni, ex soldato dell’esercito della Repubblica Popolare Cinese, riconosciuto come uno degli autori del tentato omicidio di Chang Meng Zhang. La vittima dell’agguato è l’imprenditore che il 6 luglio del 2024 fu massacrato di botte e accoltellato nel circolo Number One, in via Scarlatti.

Fang era arrivato in Italia apposta, nell’estate dello scorso anno, per “punire” un ribelle al monopolio delle grucce: un sistema di imprese che, secondo la procura, mirava a controllare il mercato europeo degli accessori per il pronto moda. Faceva parte di un commando misto del Fujian e dello Zhejiang, incaricato di “tutelare con la violenza” gli interessi del gruppo monopolista. Gli altri 5 membri del gruppo sono già stati condannati.

La vittima, Chang Meng Zhang, era a sua volta un personaggio controverso: in passato condannato per un omicidio in Campania, era poi diventato imprenditore nel settore del pronto moda. Il suo errore, secondo gli inquirenti, fu quello di dire no all’adesione al cartello. La punizione fu brutale: pestato, colpito con una bottiglia di vetro, poi con coltelli, pugni e calci, fino all’eviscerazione. Lasciato in strada in fin di vita, Zhang fu salvato per miracolo e oggi collabora con la giustizia, offrendo elementi preziosi per ricostruire l’intera catena della violenza. La condanna di Fang chiude così il primo atto di una guerra che – dai magazzini di Prato – ha già mostrato ramificazioni fino a Madrid e Parigi.

NELL’AUDIO IL SERVIZIO DI Giorgio Bernardini

 

Articolo precedente
Studenti pro Pal in presidio sotto il rettorato: “Unifi rescinda ogni accordo con Israele”
Articolo successivo
🎧 Festival di Cinema e Donne 2025

Articoli correlati

Abbiamo parlato di

ToscanaFirenzeRegione ToscanaGiornale radio nazionaleNewslineComune di FirenzeDario NardellaEugenio GianiCoronavirus ToscanaCovid-19Gimmy TranquilloEnrico RossiBravo chi ascoltaSara FunaroPratoPisaAd ovest di padalinoStefania SaccardiComune di PratoComune di Pisa

Categorie

Toscana30803Cronaca18432Politica4132Cultura & Spettacolo3825Diritti2602Sanità2527

CHI SIAMO

Controradio testata giornalistica radiodiffusa registrata presso il Tribunale di Firenze (n. 2483 - 31/03/1976) Controradio Srl - via del Rosso Fiorentino 2/b - 50142 Firenze - Tel 055.73.99910 - P. IVA 03353190485 - SDI: M5UXCR1
Cookie Policy di www.controradio.it
Privacy Policy di www.controradio.it

Contattaci: [email protected]

SEGUICI