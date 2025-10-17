Studenti pro Pal in presidio sotto il rettorato: “Unifi rescinda ogni accordo con Israele”

Nuova protesta con presidio davanti al rettorato dell’Università di Firenze da parte degli Studenti per la Palestina.

Al presidio, che si è svolto oggi in piazza San Marco in occasione della riunione del Senato accademico, hanno preso parte una cinquantina di studenti. Obiettivo: la rescissione da parte dell’Ateneo di Firenze e dei suoi dipartimenti di “tutti gli accordi in essere con università, enti e aziende pubbliche e private e istituzioni israeliane che contribuiscono direttamente e indirettamente a politiche genocide e di apartheid nei confronti della popolazione palestinese”, come messo nero su bianco in una loro mozione, che non è però iscritta all’ordine del giorno. L’Università di Firenze, invece, ha intenzione di valutare gli accordi singolarmente, secondo quanto previsto da un’altra mozione, approvata dal Senato accademico.

“I nostri rappresentanti che fanno parte dell’assemblea degli Studenti per la Palestina – spiega Denise, una delle studentesse che partecipano al presidio – tenteranno di forzare la lettura della mozione”. Poi è in programma un’assemblea studentesca, dove sarà presa una decisione sull’occupazione dei plessi dell’ateneo di Firenze in via Laura e via Capponi, che va avanti da oltre due settimane.

“I nostri rappresentanti ci spiegheranno cosa è stato detto, e in base alla riflessione dell’intera assemblea decideremo come continuare e se continuare” la mobilitazione.