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Gio 9 Apr 2026
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ToscanaCronacaIncendio boschivo in rapida espansione a Monte Argentario
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Incendio boschivo in rapida espansione a Monte Argentario

By Domenico Guarino
incendio

Incendio boschivo in rapida espansione a Monte Argentario (Grosseto). Lo rende noto la Regione Toscana spiegando che sono in azione due elicotteri e squadre a terra.

Dalle 13:30 il rogo sta interessando la località di Poggio Pozzarello: “A causa dei venti che attualmente soffiano sulla zona, il fronte delle fiamme risulta in rapida espansione”. ;La sala operativa regionale, si spiega, “si è attivata immediatamente per arginare” l’incendio.

Il dispositivo inviato sul posto comprende due elicotteri antincendi della flotta regionale, tre squadre di volontariato specializzato in antincendi boschivi (Aib) e una dei vigili del fuoco, un direttore delle operazioni di spegnimento, per strategia di spegnimento e coordinamento degli interventi.

“È attualmente in corso una rapida valutazione operativa per il rinforzo del dispositivo di spegnimento: data la velocità di propagazione del fuoco, si prevede la probabile necessità di inviare a breve ulteriori squadre di terra e mezzi aerei aggiuntivi a supporto di quelli già operanti”.

(notizia in aggiornamento)

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