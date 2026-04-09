Non intitolare luoghi a Gentile e Almirante, ok Consiglio Firenze a mozione

l Consiglio comunale di Firenze ha approvato la mozione di Sinistra Progetto Comune con cui si impegna la sindaca Sara Funaro e la giunta a “rigettare qualsiasi proposta di intitolazione di luoghi toponomastici Giovanni Gentile e Giorgio Almirante”.

l Consiglio comunale di Firenze ha approvato la mozione di Sinistra Progetto Comune con cui si impegna la sindaca Sara Funaro e la giunta a “rigettare qualsiasi proposta di intitolazione di luoghi toponomastici Giovanni Gentile e Giorgio Almirante”. La deliberazione, spiega il capogruppo di Spc Dmitrij Palagi in una nota, “è anche un invito alla sindaca della Città metropolitana”, “affinché lo stesso principio si estenda agli altri Comuni della provincia. Non è un atto simbolico. È una presa di posizione netta su dove sta Firenze, su chi è, su cosa vuole costruire come memoria collettiva”. Sul filosofo Gentile un anno fa fu FdI a proporre l’intitolazione di un luogo: ne nacque una polemica politiche che coinvolse anche il ministro della cultura Alessandro Giuli. “La nostra battaglia sulla toponomastica non si esaurisce qui: è parte di un lavoro più lungo, che chiede all’amministrazione coerenza, alle scuole presenza, all’Università consapevolezza del ruolo che hanno nella costruzione del senso civico – sottolinea Palagi -. Nessuna piazza a Gentile. Nessuna via ad Almirante. Non per furore, per chiarezza”.