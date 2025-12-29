Siderurgia: Uilm ‘accordo preliminare per cessione di Liberty Magona a Trasteel’

E’ stato raggiunto un accordo preliminare e vincolante per l’acquisizione dell’industria siderurgica Liberty Magona di Piombino (Livorno) – 500 addetti – da parte del gruppo svizzero Trasteel. Ora una bozza di contratto è in attesa che venga approvata dal cda del gruppo Liberty, che ha sede a Londra. Lo ha annunciato Gianfranco Imparato, ad di Trasteel, all’incontro organizzato dal Ministero per le Imprese e il Made in Italy sulla vicenda, secondo quanto riporta la Uilm in una nota. “L’auspicio è che nella prima decina di gennaio ci sia l’ok definitivo”, afferma il sindacato.

“Anche se serviranno tra i 60 e i 90 giorni per il passaggio definitivo con l’acquisizione delle azioni – spiega la Uilm – il gruppo Trasteel si impegna a garantire la continuità aziendale fin da subito, consapevoli che per l’arrivo dei coils servirà dal momento in cui partiranno gli ordini un paio di mesi, ma hanno già individuato un paio di probabili fornitori. L’obiettivo è partire a regime da aprile per poi incrementare la produzione portandola entro fine anno al massimo regime auspicato di circa 40.000 tonnellate mese”.

I nuovi investitori, secondo il sindacato, “hanno l’intenzione di portare a Piombino il ‘centro servizi’ e prevedono il mantenimento della piena occupazione. Sono pronti già da subito nella prima fase ad investire i milioni che servono per rilanciare la Magona ed essere pronti concretamente per la ripartenza. A questo punto serve un passaggio nel più breve tempo possibile evitando ad un gruppo inaffidabile e inadempiente come Liberty di continuare a prendersi gioco dei lavoratori e di un intero territorio”. Un nuovo tavolo sarà convocato dal Mimit entro metà gennaio.