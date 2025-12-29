Rigenerazione commerciale nella Toscana diffusa, finanziati progetti per 900 mila euro

Da San Romano in Garfagnana (Lucca) ad Abbadia San Salvatore (Siena), abbraccia tutta la Toscana il bando di Rigenerazione commerciale promosso dalla Regione Toscana attraverso Sviluppo Toscana, per il quale sono stati ammessi a finanziamento 27 progetti, secondo la graduatoria recentemente pubblicata.

Il bando, che vede un contributo complessivo concesso di 903 mila euro, ha lo scopo di rivitalizzare aree urbane particolarmente fragili, soggette a rarefazione o desertificazione commerciale e spopolamento, attraverso la creazione di nuovi percorsi di sviluppo, con premialità per i Comuni della cosiddetta Toscana diffusa.

La Regione Toscana è a fianco dunque di quei Comuni che hanno individuato dei progetti localizzati sul proprio territorio, con un contributo a fondo perduto del 60%, calcolato sull’intero progetto dall’importo massimo di 70 mila euro.

“Questo bando è la dimostrazione di quel rapporto diretto che vogliamo aver con tutti i territori della Toscana diffusa- ha detto il presidente Giani – E’ per questo che siamo orgogliosi di investire nei progetti che arrivano dai singoli Comuni per la rigenerazione di attività commerciali e artigianali e per il recupero di spazi. Siamo convinti che tutto questo crea cultura e senso di comunità, contro lo spopolamento e l’abbandono dei piccoli centri”.

“Il sostegno delle attività economiche calibrato sulle esigenze specifiche espresse dai Comuni di tutta la Toscana è un modello particolarmente efficace che come Regione siamo lieti di adottare, anche perché già in passato ha dato buoni risultati nel favorire la rinascita e lo sviluppo delle comunità locali- ha detto l’assessore alle Attività produttive Leonardo Marras- Questo significa non solo il recupero di spazi vuoti e abbandonati, ma anche la rinascita di un dinamismo del tessuto sociale ed economico che è un antidoto naturale al degrado e all’insicurezza urbana”.