The Jackson Pollock, l’intervista.

L’incredibile duo è quanto di più vicino allo spirito originario del Rock’n’Roll possiate incotrare sui palchi. Pierluigi “Mehgaherzt” ha intervistato Emily, selvatica batterista e voce della band in occasione di una data fiorentina del loro lungo tour europeo.

Scoperti e lanciati durante il Rock Contest del 2015 (“Non me lo dimenticherò mai, c’era un’atmosfera fantastica! Non avevamo mai suonato dal vivo, ricordo le urla del pubblico”), Emily e Davide sono The Jackson Pollock, duo esplosivo da Bologna.

Dediti ad un selvaggio ed immediato garage-punk figlio dell’action painting dell’omonimo pittore, in quest’era di musica “plastica” The Jackson Pollock sono tra le band più sincere in circolazione. Niente finti abbellimenti, niente pose, solo se stessi e pura musica, fresca e potente.

Con una batteria piazzata orgogliosamente in primo piano, Emily picchia come posseduta in stato di trance i suoi pezzi come se stesse suonando un’intera orchestra, ogni canzone è una nuova danza tribale, il suo canto mesmerizza e rapisce. Davide riempe l’aria con noise e riff, un’imperfetta geometria che vortica come una spirale distorta mossa da fuzz e overdrive autocostruiti. Mentre suonano sembra quasi di vedere un filo rosso che li unisce, ciò che ascoltiamo sono storie non dette, con qualcosa di simile alla telepatia parlano una lingua segreta fatta di suoni dove si raccontano l’un l’altro il passato, il futuro, l’amore, l’odio e tutto ciò che vi è nel mezzo e, intanto, tutto intorno si solleva un’aura di energia contagiosa e positiva.

La fiaba ha inizio quando Emily raccoglie un paio di bacchette dal cestino dell’immondizia di una sala prove, è la prima volta ma suona come se quello fosse il suo destino. Senza piani concreti, mollano tutto e caricano il furgone con un amplificatore, una chitarra e una batteria iniziando un viaggio senza fine intorno all’Europa per fare ciò che sentono come la cosa più naturale possibile: suonare.

Emily ha passato l’adolescenza con musica anni ‘60 e ‘70 sparata a volumi improponibili dallo stereo di casa, saltando e cantando a squarciagola, mentre Davide consumava le suole sull’asfalto ascoltando Sonic Youth e Ramones dal suo walkman, filtrati dalle cuffiette più economiche sul mercato; strade diverse ma che collidono in quella bellissima supernova dal nome “The Jackson Pollock”. Il nome parte come una specie di scherzo, un finto nome di una band immaginaria scritta a pennarello su una t-shirt rossa quando i giorni erano ancora spensierati e i palchi nemmeno un sogno lontano; lo puoi trovare nel sangue che schizza sulle pelli della batteria, dipinto dal moto furioso, lo puoi trovare nella loro arte: semplice e vera allo stesso modo, nata senza intenzionalità, senza piani, senza chiedersi: “è arte?”.

Dopo una serie di brevi release, piccole finestre sul loro mondo, “TODAY FOREVER” è il primo full album, edito dall’etichetta tedesca Rookie Records in uscita il 3 Ottobre, la cui anticipazione è stato l’EP “Not Yesterday, Nor Tomorrow…” (Black Stuff, marzo 2025).

The Jackson Pollock sono:

Emily (batteria, voce) & Davide (chitarra, basso)

