Lun 29 Dic 2025
Rapina lampo in banca a San Vincenzo: due banditi col taglierino legano clienti e cassieri
ToscanaCronaca

Rapina lampo in banca a San Vincenzo: due banditi col taglierino legano clienti e cassieri

By Raffaele Palumbo
polizia, sicurezza

Colpo in pieno giorno alla filiale Castagneto Banca: travisati i rapinatori che arraffano il contante e fuggono, indagini della Polizia.

Assalto a mano armata in pieno giorno alla filiale della Castagneto Banca di San Vincenzo: due rapinatori con il volto parzialmente travisato sono entrati poco prima delle 10 del 29 dicembre, immobilizzando dipendenti e clienti presenti con fascette da elettricista.​ Armati di taglierino, i banditi hanno minacciato il personale e i clienti, costringendoli a non reagire mentre arraffavano il contante dalle casse, per una cifra ancora da quantificare dalla Polizia di Stato intervenuta sul posto. Fatto il colpo, i due si sono dati alla fuga a piedi, facendo perdere le proprie tracce nelle vie circostanti.​ Immediato l’allarme diramato dalla banca, con le volanti della Questura che ora stanno passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza e raccogliendo testimonianze per identificare gli autori del colpo audace, avvenuto in un orario di grande afflusso. Ancora un fatto di cronaca in Toscana durante le ferie natalizie.

