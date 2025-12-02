Una violenta lite in piazza Dalmazia a Firenze è culminata in un’aggressione e una rapina ai danni di una donna da parte del suo ex compagno. I carabinieri hanno arrestato un cittadino peruviano di 31 anni.

Al culmine di una lite, aggredisce e rapina la ex, arrestato dai carabinieri un 31enne. E’ accaduto la notte tra sabato e domenica scorsi in piazza Dalmazia a Firenze. A essere fermato dai un militari un cittadino peruviano senza fissa dimora: rapina e maltrattamenti le ipotesi di reato contestato. Il tribunale dopo aver convalidato l’arresto ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine, i due si sarebbero incontrati per strada e avrebbero iniziato a discutere animatamente sulle cause della loro recente rottura sentimentale. Nel corso della lite, il 31enne avrebbe preso a schiaffi e pugni la donna, sottraendole il portafogli contenente denaro. Le grida della vittima hanno attirato l’attenzione dei residenti, che hanno prontamente chiamato il 112 Nue. Sul posto sono arrivati i carabinieri, che hanno bloccato e arrestato l’aggressore. Il portafogli è stato recuperato e restituito alla donna. Secondo quanto ricostruito, i due si sarebbero incontrati per strada e avrebbero iniziato a discutere sulle cause della rottura della loro relazione sentimentale. Nel corso della lite, il 31enne avrebbe colpito con schiaffi e pugni la donna, prendendole il portafogli contente del denaro. Le urla della vittima hanno richiamato l’attenzione dei residenti che hanno chiamato il 112 Nue. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno bloccato e arrestato il 31enne. La refurtiva è stata recuperata restituita alla donna. Il tribunale, dopo aver convalidato l’arresto, ha disposto per il 31enne la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima, al fine di tutelare la donna e scongiurare ulteriori episodi di violenza. L’episodio riporta all’attenzione la delicata questione della violenza nei rapporti privati e sottolinea il ruolo fondamentale delle forze dell’ordine e del sistema giudiziario nel proteggere le vittime e garantire giustizia in situazioni di abuso domestico. Il tribunale dopo aver convalidato l’arresto ha disposto la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima.