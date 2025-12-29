Sparatoria nel cuore della Chinatown pratese: in quattro armati sparano in un circolo

Irruzione notturna all’associazione Destiny in via dei Fossi: due colpi esplosi intorno alle 2.30, indagini dei carabinieri sul regolamento di conti interno alla comunità.

Quattro uomini cinesi armati di pistole e fucili hanno fatto irruzione nella notte tra il 28 e il 29 dicembre nell’associazione ricreativo-culturale Destiny, in via dei Fossi a Prato, nel cuore della Chinatown toscana. Intorno alle 2.30 hanno esploso due colpi verso il soffitto del locale, con l’obiettivo – secondo la Procura di Prato – di colpire un loro connazionale, prima di darsi alla fuga.​ Nessun ferito, ma l’episodio riaccende i riflettori sulla violenza interna alla comunità cinese pratese, già teatro di analoghe intimidazioni con armi da fuoco negli ultimi anni. La Procura ha assunto la direzione delle indagini per chiarire movente e responsabilità, affidandole ai carabinieri della stazione di Jolo e del Nucleo investigativo del Comando provinciale di Prato.​ L’associazione Destiny, frequentata dalla comunità cinese locale, è ora sotto i riflettori: le telecamere di videosorveglianza potrebbero aver ripreso gli aggressori, tutti descritti come connazionali della vittima designata. Si profila un regolamento di conti, in un contesto di tensioni che ha già visto gambizzazioni e aggressioni armate in passato.