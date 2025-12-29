Abetone, bimbo di 8 anni scivola in un dirupo da 15 metri

Giocava su una pista chiusa con amici quando è caduto sotto gli occhi dei genitori: elisoccorso al Meyer in codice rosso, condizioni stabili.

Un pomeriggio di festa si è trasformato in tragedia all’Abetone, dove un bambino di 8 anni è precipitato per circa 15 metri in un dirupo mentre giocava sulla neve con un gruppo di amici. L’incidente è avvenuto intorno alle 15.30 nei pressi dell’Ovovia, in una zona affollata di sciatori per la domenica natalizia che ha registrato diversi episodi sulle piste.​ Secondo quanto ricostruito, il piccolo stava correndo lungo una pista chiusa parallela alla Zeno 2 quando ha perso l’equilibrio, scivolando nel fosso sottostante proprio sotto lo sguardo impotente dei genitori. Sono intervenuti tempestivamente il Soccorso Alpino e i volontari della Misericordia di Abetone, che hanno stabilizzato il bambino prima del trasporto d’urgenza con l’elisoccorso Pegaso 3 all’ospedale pediatrico Meyer di Firenze in codice rosso.​ Le sue condizioni sono ora stabili e non sarebbe in pericolo di vita, ma resta sotto osservazione per le ferite riportate nella caduta. L’episodio riaccende l’attenzione sulla sicurezza fuori dalle piste aperte, in un contesto di grande afflusso turistico sulle montagne toscane durante le feste.