Cade dal capannone, in codice rosso operaio nel Pistoiese

Doppio incidente sul lavoro in Toscana. Nel pistoiese è rimasto gravemente ferito un operaio di una azienda tessile. Mentre in lucchesia un cavatore è caduto in una cava di marmo.

Momenti di apprensione in un’azienda tessile nel Pistoiese, in via Guido Rossa, dove un operaio di 58 anni è rimasto gravemente ferito in un incidente sul lavoro. L’uomo, dipendente di una ditta esterna, è precipitato dal tetto di un capannone mentre stava eseguendo delle lavorazioni. Sul posto sono immediatamente intervenuti i sanitari del 118 che hanno prestato le prime cure al ferito. L’operaio, pur riportando vari traumi, è rimasto cosciente per tutto il tempo. La gravità delle lesioni ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso Pegaso 1, che ha trasportato l’uomo in codice rosso all’ospedale Cto di Careggi, a Firenze.

Oltre ai soccorsi sanitari, sul luogo dell’incidente sono giunti anche i vigili del fuoco, i carabinieri, il personale della medicina del lavoro della Asl e la polizia municipale per i rilievi del caso e per avviare le indagini.

Ha un malore mentre lavora nella cava di marmo e cade, subendo un trauma cranico. Così un incidente per un cavatore delle Alpi Apuane, un 37enne verso mezzogiorno nel bacino estrattivo di Piastra Bagnata nel comune di Vagli Sotto (Lucca). L’uomo, cadendo, ha riportato un trauma cranico ed è stato portato – in codice di urgenza ‘giallo’ – all’ospedale di Cisanello (Pisa) dall’elisoccorso Pegaso, attivato soprattutto per la posizione in cui è avvenuto il fatto. Sul posto – oltre a Pegaso – un veicolo del 118 (l’ambulanza con medico di Castelnuovo di Garfagnana), operatori della Prevenzione igiene e sicurezza nei luoghi di lavoro (Pisll), forze dell’ordine e vigili del fuoco.