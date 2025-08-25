Massa: paziente psichiatrico disarma una guardia giurata e minaccia il pronto soccorso

L’uomo armato ha seminato il panico tra 20 persone, poi è stato fermato e affidato al servizio psichiatrico. Il direttore ringrazia il personale per la pronta gestione, si riaccende il dibattito sulla sicurezza in ospedale.

La notte tra il 24 e il 25 agosto ha vissuto attimi di terrore al Pronto Soccorso dell’Ospedale delle Apuane di Massa (Massa Carrara). Un paziente psichiatrico di 34 anni, accompagnato per una visita e in stato di agitazione, è riuscito a sottrarre la pistola d’ordinanza a una guardia giurata presente in reparto. Con l’arma in mano ha minacciato circa 20 persone, tra pazienti e personale sanitario, seminando il panico per diversi minuti. Il personale del Pronto Soccorso e un’altra guardia giurata (presente come paziente) sono intervenuti prontamente, riuscendo con fatica a disarmare l’uomo e neutralizzare la minaccia prima dell’arrivo delle forze dell’ordine. Nessuno è rimasto ferito ma la situazione ha generato grande paura e stress tra operatori sanitari e cittadini. Il 34enne è stato subito fermato, ricondotto nella sede del servizio psichiatrico dell’ospedale e sottoposto, come da protocollo, alle cure e all’osservazione necessarie. L’episodio ha riportato l’attenzione su sicurezza interna degli ospedali e la gestione dei pazienti psichiatrici in stato di crisi, suscitando reazioni tra gli addetti ai lavori e le istituzioni. Il direttore dell’Ospedale ha espresso apprezzamenti per la prontezza degli operatori che hanno evitato il peggio e ha sottolineato la necessità di rafforzare la vigilanza e il coordinamento con le autorità. L’accaduto pone interrogativi sulla presenza e le procedure di controllo delle armi nei presidi sanitari e sulla formazione del personale, in particolare in ambienti ad alta complessità emotiva e clinica.